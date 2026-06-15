Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Ποια σπίτια μπαίνουν στο πρόγραμμα – Τι ισχύει για αιτήσεις, ποσά και εργασίες

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Το «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» ανοίγει την πρώτη φάση του μέσω gov.gr, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, ανοίγει η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να ελέγξουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η διαδικασία γίνεται μέσω του gov.gr και αφορά την προετοιμασία για την ένταξη στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης. Οι τελικές αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο.

Πρώτο βήμα ο έλεγχος των προϋποθέσεων

Η έναρξη της πρώτης φάσης δεν αφορά ακόμη την τελική υποβολή των αιτήσεων, αλλά τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες. Μέσω της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να διαπιστώσουν αν μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ανοίγει τον δρόμο για την κανονική φάση των αιτήσεων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν εγκαίρως αν το ακίνητό τους μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

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Ποιες κατοικίες αφορά το πρόγραμμα

Το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν χτιστεί έως το 1990. Βασική προϋπόθεση είναι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, τα ακίνητα να διατεθούν προς ενοικίαση.

Η μίσθωση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 5 έτη, ενώ για τα τρία πρώτα χρόνια προβλέπεται σταθερό ενοίκιο. Σε δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν αιτήσεις και για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση.

Το ύψος της επιδότησης

Η βασική ενίσχυση του προγράμματος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το ανώτατο ποσό επιδότησης φτάνει τις 36.000 ευρώ.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης θα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η ένταξη στο πρόγραμμα δεν θα εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και από τα οικονομικά δεδομένα των ενδιαφερόμενων.

Ποιες εργασίες καλύπτονται

Το πρόγραμμα προβλέπει ότι το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κουφώματα και ηλιακός θερμοσίφωνας.

Το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνισης. Σε αυτές περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, καθώς και παρεμβάσεις σε κουζίνα και μπάνιο.