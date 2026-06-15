Πανελλήνιες 2026 – ΕΠΑΛ 15/6: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

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Πανελλήνιες 2026: Στην επόμενη φάση περνά η διαδικασία για τους υποψηφίους, καθώς μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ ακολουθούν τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, αλλά και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Σήμερα οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας. Δείτε τα θέματα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται πλέον σε τρία βασικά σημεία: στο πρόγραμμα που ξεκινά από την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις βαθμολογίες που αναμένονται προς τα τέλη Ιουνίου και στη συνέχεια στο Μηχανογραφικό Δελτίο, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Το επόμενο βήμα μετά τα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων ολοκληρώνουν σήμερα τη δοκιμασία τους στα μαθήματα ειδικότητας, κλείνοντας έτσι ένα βασικό μέρος των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα τελευταία μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι τα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, οι Κινητήρες Αεροσκαφών και τα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προσοχή μεταφέρεται στους υποψηφίους που έχουν δηλώσει Ειδικά ή Μουσικά Μαθήματα.

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Πότε αρχίζουν τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα

Ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα αρχίζει την Τρίτη 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά. Η διαδικασία αφορά υποψηφίους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

Η εξέταση σε αυτά τα μαθήματα αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων

Μετά τα Αγγλικά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου και στο Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου. Στις 19 Ιουνίου ακολουθούν τα Γερμανικά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου και τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου. Στη συνέχεια ακολουθούν τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

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Οι ώρες προσέλευσης και η διάρκεια ανά μάθημα

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30. Για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00, όπως τα Αγγλικά και η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης στις ξένες γλώσσες είναι τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο φτάνει τις έξι ώρες. Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο, ενώ η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία έχει συνολική διάρκεια τρεισήμισι ώρες.

Οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα με τα Ειδικά Μαθήματα, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαδικασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ πραγματοποιούνται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου. Η διαδικασία αυτή αφορά τους υποψηφίους που πρέπει να περάσουν από το συγκεκριμένο στάδιο για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα τμήματα