ΣτΕ: Απόφαση-ορόσημο για τα Airbnb – Σε ποιά περιοχή

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Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει υπόθεση για τη λειτουργία ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πλάκα, με φόντο το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς προστασίας της περιοχής.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Πλάκα βρίσκονται πλέον στην κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε μια υπόθεση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ εξέτασε 11 αιτήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με τις οποίες ζητείται η ακύρωση της άρνησης του Δήμου Αθηναίων να προχωρήσει στη σφράγιση ακινήτων που λειτουργούν μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Τι εξετάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας

Η υπόθεση αφορά ακίνητα στην ιστορική περιοχή της Πλάκας, τα οποία λειτουργούν ως τουριστικά καταλύματα μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το ΣτΕ καλείται να κρίνει εάν ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε νόμιμα όταν απέρριψε τα αιτήματα για σφράγιση των συγκεκριμένων ακινήτων.

Η κρίση του δικαστηρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά περιοχή με ειδικό πολεοδομικό και προστατευτικό καθεστώς.

Η απόφαση που θα εκδοθεί ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον.

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Οι αιτήσεις κατά του Δήμου Αθηναίων

Οι 11 αιτήσεις στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος.

Με αυτές αμφισβητούνται αποφάσεις της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου, με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήματα σφράγισης ακινήτων σε διάφορα σημεία της Πλάκας.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν αλλάξει παράνομα χρήση.

Σύμφωνα με το σωματείο, κατοικίες μετατράπηκαν σε τουριστικές επιχειρήσεις, κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος χρήσεων γης.

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Το ειδικό καθεστώς προστασίας της Πλάκας

Η Πλάκα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό και πολεοδομικό χαρακτήρα.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού υποστηρίζει ότι το ειδικό καθεστώς που ισχύει στην περιοχή έχει θεσπιστεί για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού της χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, το σωματείο θεωρεί ότι δεν προβλέπεται η λειτουργία ξενοδοχειακών ή αντίστοιχων τουριστικών χρήσεων.

Κατά την ίδια θέση, η μετατροπή κατοικιών σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης παραβιάζει τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή.

Το επίδικο ζήτημα για τα Airbnb

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το ερώτημα αν η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν λειτουργεί στην πράξη ως τουριστική χρήση, είναι συμβατή με το πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας.

Το ΣτΕ καλείται να συνεκτιμήσει τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων, τη χρήση που γίνεται σε αυτά και το πλαίσιο προστασίας της περιοχής.

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα ακίνητα, αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της τουριστικής πίεσης σε περιοχές με ιστορικό χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτό, η απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από φορείς, ιδιοκτήτες και κατοίκους.

Οι αυτοψίες πριν από την απόφαση

Στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης είχαν προηγηθεί αυτοψίες, μετά από σχετική εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι αυτοψίες εντάσσονται στη διαδικασία αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων που αφορούν τα ακίνητα και τη λειτουργία τους.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το δικαστήριο θα κρίνει αν οι απορρίψεις των αιτημάτων σφράγισης ήταν νόμιμες.

Η εξέταση της υπόθεσης φέρνει στο προσκήνιο τη σχέση ανάμεσα στη βραχυχρόνια μίσθωση, τις χρήσεις γης και την προστασία ιστορικών περιοχών.

Γιατί η απόφαση θεωρείται κρίσιμη

Η απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί μπορεί να διαμορφώσει νομολογία για τη λειτουργία βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με ειδικό προστατευτικό καθεστώς.

Ειδικά για την Πλάκα, η υπόθεση αγγίζει τον πυρήνα της συζήτησης για το πώς μπορεί να συνυπάρξει η τουριστική δραστηριότητα με την προστασία του ιστορικού χαρακτήρα της περιοχής.

Αν το ΣτΕ δεχθεί τα επιχειρήματα περί παραβίασης των χρήσεων γης, η απόφαση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κρίση του ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για το μέλλον των Airbnb και των τουριστικών καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας.