Επίδομα 1.000 ευρώ σε μητέρες: Πώς θα το λάβετε

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Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ύψους 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε μονογονείς τρίτεκνους ή πολύτεκνους πατέρες που είναι δικαιούχοι των παροχών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και φέτος από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και αφορά συνολικά 2.900 δικαιούχους, εκ των οποίων 2.300 είναι τρίτεκνες μητέρες ή αντίστοιχοι μονογονείς πατέρες και 600 πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πολύτεκνοι πατέρες.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, δηλαδή τη μητέρα ή τον μονογονέα πατέρα που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Ποιοι μπορούν να λάβουν το βοήθημα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του κλάδου του πρώην ΟΓΑ, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ως ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, καθώς και υπάλληλοι ή συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ που καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές.

Για τους εργάτες γης απαιτείται επιπλέον να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Οι προϋποθέσεις για τα παιδιά

Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, τα οποία επίσης πρέπει να είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και να διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του γονέα.

Τα παιδιά που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του βοηθήματος πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα. Το ηλικιακό όριο ορίζεται στα 18 έτη, επεκτείνεται στα 19 έτη για όσους συνεχίζουν τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και φτάνει έως τα 24 έτη για φοιτητές ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και για όσους φοιτούν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ή στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ.

Στην παροχή περιλαμβάνονται επίσης παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ανεξαρτήτως των παραπάνω ηλικιακών ορίων.

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Πώς υπολογίζονται τα ηλικιακά όρια

Για την εφαρμογή των προϋποθέσεων, ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2026, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης του τέκνου.

Με τον τρόπο αυτό καθορίζεται ενιαία η επιλεξιμότητα των παιδιών που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος των 1.000 ευρώ.