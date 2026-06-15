Εκπαιδευτικοί: Το στεγαστικό κόστος οδηγεί σε παραιτήσεις και κενά στα σχολεία – Στη Βουλή το πρόβλημα

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Σε οριακό σημείο φαίνεται πως φτάνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, καθώς οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και κυρίως τα υψηλά ενοίκια καθιστούν για πολλούς απαγορευτική την εργασία μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το πρόβλημα αποτυπώνεται πλέον όχι μόνο στις παραιτήσεις και στις αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτές, αλλά και στη μείωση των αιτήσεων στους νέους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Το ζήτημα φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου, με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Όπως επισημαίνεται, 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση σε σχέση με το 2023, ενώ το στεγαστικό κόστος, ειδικά σε τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να απορροφά ακόμη και το μισό εισόδημα.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και το μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου, το οποίο, σύμφωνα με την ερώτηση, αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου 33 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ανεπαρκές μπροστά στα πραγματικά ενοίκια της αγοράς, την ώρα που ζητούνται αυξήσεις μισθών και πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπή στέγη για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους.

Aναλυτικά η ερώτηση:

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2026

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: «Χιλιάδες εκπαιδευτικοί οδηγούνται εκτός της Δημόσιας Εκπαίδευσης εξαιτίας του υψηλού στεγαστικού κόστους, της ακρίβειας και των χαμηλών αποδοχών. Να παρθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξής τους»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, οδηγείται εκτός της Δημόσιας Εκπαίδευσης καθώς με το ύψος των αποδοχών τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο υψηλό στεγαστικό κόστος και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν και στη συνέχεια παραιτούνται. Κι αυτό παρά την «ποινή» διετούς αποκλεισμού από επόμενες προσλήψεις, που προβλέπεται για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται. Παρομοίως, για τους φετινούς πίνακες κατάταξης από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υπέβαλλαν αίτηση στον ΑΣΕΠ 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το 2023. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, ο αριθμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλος.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών απορρίπτει την απασχόληση στη Δημόσια Εκπαίδευση καθώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα κόστη της μετακίνησης σε περιοχές μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, της στέγης και εν γένει της διαβίωσης. Ιδιαίτερα το στεγαστικό κόστος αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα καθώς πολλές φορές το ύψος του ενοικίου αντιστοιχεί σε μισό μισθό.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση η κυβέρνηση προτάσσει την επιστροφή δεύτερου ενοικίου σε εκπαιδευτικούς (και υγειονομικό προσωπικό), την οποία θεσπίζει με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι ωφελούμενοι θα είναι 50.000 υπάλληλοι και το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 20.000.000 €. Δηλαδή υπολογίζεται η επιστροφή κατά μέσο όρο επιπλέον 400€ τον χρόνο ή 33€ τον μήνα, όταν στην αγορά το μέσο ενοίκιο για μια τυπική κατοικία κυμαίνεται στα 450 € – 650 € τον μήνα ή 5.400 € – 7.800 € τον χρόνο. Τα 33€ επιπλέον τον μήνα που θα αποδώσει το μέτρο δεν πρόκειται να ελκύσει εκπαιδευτικούς από την αποχώρηση και παραίτηση από τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Επειδή οι χαμηλές αποδοχές σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης οδηγεί σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών εκτός της Δημόσιας Εκπαίδευσης,

Επειδή οι παραιτήσεις και η μη ανάληψη καθηκόντων επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,

Επειδή το μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου δεν πρόκειται να ανακουφίσει από το υπέρμετρο στεγαστικό κόστος.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1.Πόσοι είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που το τρέχον σχολικό έτος αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή ανέλαβαν και στη συνέχεια παραιτήθηκαν; Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παραιτήσεις/αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας καθώς και η μείωση σε σχέση με το 2023 κατά 20.000 των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση στον ΑΣΕΠ για τους πίνακες κατάταξης, από τους οποίους προκύπτουν οι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών;

2.Θεωρεί επαρκές το μέτρο της επιστροφής δεύτερου ενοικίου για την αντιμετώπιση του δυσβάστακτου στεγαστικού κόστους, το οποίο σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου πρόκειται να ανέλθει στα 33€ τον μήνα; Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να αυξηθούν οι μισθοί και να παρέχεται οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπής στέγη στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, προκειμένου να καταστεί πιο ελκυστικό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Νοτοπούλου Κατερίνα