Νέα ρύθμιση για δάνεια: Πώς θα λειτουργεί το όριο χρέωσης

Σχέδιο για πλαφόν στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων αλλάζει τους όρους επιβάρυνσης για τους δανειολήπτες.

Τα καταναλωτικά δάνεια μπαίνουν σε νέο πλαίσιο ρύθμισης, καθώς προωθείται η θέσπιση ανώτατου ορίου στο συνολικό κόστος τους. Η παρέμβαση αυτή μεταβάλλει τη φιλοσοφία της αγοράς, δίνοντας έμφαση στη συνολική επιβάρυνση του δανειολήπτη και όχι μόνο στους επιμέρους όρους χρέωσης.

Στόχος της ρύθμισης είναι να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των οφειλών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συγκεκριμένο όριο στη συσσώρευση τόκων και προσαυξήσεων.

Πώς θα λειτουργεί το νέο πλαφόν στα δάνεια

Το βασικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η θέσπιση ενός «ταβανιού» στο συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα δάνειο. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθυστέρησης, η οφειλή θα σταματά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο.

Το υπό εξέταση όριο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30% και 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Έτσι, καθορίζεται εκ των προτέρων το μέγιστο ύψος της συνολικής επιβάρυνσης.

Παραδείγματα εφαρμογής του μέτρου

Σε πρακτικό επίπεδο, αν ένα δάνειο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, με πλαφόν 50% η οφειλή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 15.000 ευρώ. Αντίστοιχα, με όριο 30%, το μέγιστο ποσό διαμορφώνεται στις 13.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης, το χρέος δεν θα συνεχίζει να αυξάνεται απεριόριστα, αλλά θα «παγώνει» σε συγκεκριμένο επίπεδο.

Οι αλλαγές για τράπεζες και δανειολήπτες

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των τραπεζών, καθώς περιορίζονται τα πιθανά έσοδα από τόκους σε βάθος χρόνου. Αυτό οδηγεί σε προσαρμογές στις προβλέψεις τους, χωρίς όμως να εκτιμάται σημαντική επίπτωση.

Για τους δανειολήπτες, η ρύθμιση ενισχύει την προβλεψιμότητα του χρέους και παρέχει ένα σαφές πλαίσιο προστασίας από υπερβολικές επιβαρύνσεις.

Η σύνδεση με το συνολικό κόστος δανείου

Το πλαφόν εξετάζεται να συνδεθεί με το ΣΕΠΕ, δηλαδή το συνολικό κόστος του δανείου που περιλαμβάνει τόκους, προμήθειες και λοιπά έξοδα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια ενιαία βάση υπολογισμού.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη διαφάνεια, καθώς αποτυπώνει συνολικά την οικονομική επιβάρυνση που αναλαμβάνει ο δανειολήπτης.

Τι δεν αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αφορά υφιστάμενα δάνεια και δεν προβλέπει καμία μορφή «κουρέματος» για ήδη υπάρχουσες οφειλές. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν μόνο για τα δάνεια που θα χορηγηθούν στο μέλλον.

Έτσι, το νέο πλαίσιο θέτει όρους από την αρχή, καθορίζοντας τα όρια επιβάρυνσης και διαμορφώνοντας μια πιο ελεγχόμενη εξέλιξη των καταναλωτικών δανείων.