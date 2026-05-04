706 νέα ηλεκτρικά ή υβριδικά σχολικά λεωφορεία για 11.000 μαθητές των ειδικών σχολείων

Με 219 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο διασφαλίζουμε το δικαίωμα της πρόσβασης για τα παιδιά με αναπηρία

Το σχέδιο για την προμήθεια 706 νέων ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διυπουργική συνέντευξη τύπου ΄όπου παρουσιάστηκε το σύνολο των παρεμβάσεων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (ΚΚΤ) που αφορούν την αναπηρία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, από τον Υπουργό Επικρατείας, Ακη Σκέρτσο, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μηχαηλίδου, τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά και την Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, Ερρικα Πρεζεράκου.

Η Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε, την προμήθεια 706 νέων ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, συνολικού προϋπολογισμού 219 εκατ. ευρώ, για τη μεταφορά μαθητών/τριών με αναπηρία. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει έως και το 70% των αναγκών μετακίνησης, εξυπηρετώντας περίπου 11.000 μαθητές, με προτεραιότητα σε αστικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης των μεταφορών, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Όπως τόνισε η Υπουργός “με την ένταξη στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο του έργου για την προμήθεια των νέων ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, διασφαλίζουμε την καθημερινή μεταφορά 11.000 μαθητών/τριών, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους. Ξεκινάμε από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επεκτεινόμαστε πανελλαδικά, ώστε η πρόσβαση στο σχολείο να μην αποτελεί εμπόδιο για κανένα παιδί. Προβλέπουμε, λοιπόν, την προμήθεια ηλεκτρικών ή υβριδικών σχολικών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων για άτομα με αναπηρία, εγκατάσταση σε σταθμούς φόρτισης σε σχολεία και σε δημοτικούς χώρους ανάλογα που θα κριθεί, μετά την προμελέτη ότι πρέπει να τοποθετηθεί, και βέβαια την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των οχημάτων.”

Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο δίκαιο, πιο συμπεριληπτικό σχολείο που στηρίζεται σε τρεις αλλαγές:

* Στην ενίσχυση των σχολικών δομών

* Στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του σχολείου

* Στον ανασχεδιασμό των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ με ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα και σύγχρονα εργαλεία, για έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη κάθε παιδιού.

“Για εμάς, η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι διευκόλυνση – είναι δικαίωμα, με τις ίδιες προσδοκίες για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αφετηρίας”, τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι στόχος είναι “η στήριξη να φτάνει στο παιδί και όχι το παιδί να αναζητά τη στήριξη”, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στη γενική όσο και στην ειδική εκπαίδευση. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ίδρυση 8 νέων ειδικών σχολείων το τελευταίο έτος, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 499, ενώ για το σχολικό έτος 2026-2027 προγραμματίζεται η ίδρυση ακόμη 11 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Επίσης, όπως είπε η Υπουργός από τα 430 σχολεία που ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», τα 29 είναι ειδικά σχολεία, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης για όλους τους μαθητές/τριες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, η Υπουργός, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με 8.905 διορισμούς εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή από το 2020 έως σήμερα, καθώς και στη δημιουργία 600 νέων θέσεων Ψυχολόγων και 600 Κοινωνικών Λειτουργών.

Αναφορικά με τα ΚΕΔΑΣΥ, η Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, θέτοντας ως στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για γνωματεύσεις μέσω ενίσχυσης του προσωπικού και της δημιουργίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύσταση κοινών δράσεων με το Υπουργείο Υγείας για τη στήριξη μαθητών με χρόνιες παθήσεις, καθώς και στη δημιουργία νέου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας για την ειδική αγωγή, μετά από 19 χρόνια.

Η Σοφία Ζαχαράκη, ολοκλήρωσε την παρέμβασή της επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών, τονίζοντας ότι οι στοχευμένες δράσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ενισχύουν μια εκπαιδευτική πολιτική χωρίς αποκλεισμούς, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

“Κάθε πολίτης αντιμετωπίζεται ισότιμα, το Κράτος παραδέχεται πολλές φορές την ολιγωρία ή και τις δυσκολίες εφαρμογής κι έρχεται με στοχευμένες δράσεις και με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία προστίθεται και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, που αντιμετωπίζει ακριβώς την κοινωνία με τον τρόπο που της αξίζει”.

Στην συνέντευξη τύπου, παραβρέθηκαν επίσης η Γενική Γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, η εκπρόσωπος συλλόγου ΑμεΑ, Κορίνα Θεοδωρακάκη, και το μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, Μαρίνα Μοσχόβου.

