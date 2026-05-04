Εισαγγελική έρευνα για τον προπηλακισμό εις βάρος του αντιπρύτανη του ΑΠΘ

Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τον προπηλακισμό αντιπρύτανη στο ΑΠΘ, μετά από καταγγελία των Πρυτανικών Αρχών.

Ο προπηλακισμός στο ΑΠΘ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, καθώς διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό που καταγγέλθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές. Η διερεύνηση αφορά τα γεγονότα που σημειώθηκαν εντός του Πανεπιστημίου και προκάλεσαν έντονη αναστάτωση.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, εξετάζεται εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και συγκεκριμένα αν στοιχειοθετούνται αδικήματα που σχετίζονται με την ένταση και τη διακοπή της λειτουργίας του ιδρύματος.

Τα αδικήματα που εξετάζονται από τις αρχές

Η εισαγγελική παρέμβαση επικεντρώνεται σε δύο βασικά αδικήματα, την παράνομη βία και τη διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Και τα δύο εξετάζονται σε συνδυασμό, με στόχο να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το περιστατικό.

Πώς σημειώθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη 30 Απριλίου, στο κτίριο Διοίκησης του πανεπιστημίου. Όπως αναφέρουν οι Πρυτανικές Αρχές, ομάδα φοιτητών και φοιτητριών προχώρησε σε ενέργειες που οδήγησαν στον προπηλακισμό.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για υποστήριξη από μέλη ΔΕΠ, ενώ το επεισόδιο συνδέεται με αντιδράσεις σχετικά με απόφαση της Συγκλήτου για τον κανονισμό των φοιτητικών εστιών.

Η κατάσταση του αντιπρύτανη μετά το συμβάν

Ο αντιπρύτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της έντασης που επικράτησε. Ως αποτέλεσμα, διέκοψε προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με διεθνή αντιπροσωπεία.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε και αποχώρησε αφού διαπιστώθηκε η κατάστασή του.

Η αντίδραση της Πρυτανείας

Σε ανακοίνωσή της, η Πρυτανεία του πανεπιστημίου καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα του δημόσιου πανεπιστημίου.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για ενέργειες που πλήττουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία, ενώ γίνεται σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής σε περιστατικά βίας.

Το μήνυμα για τη λειτουργία του πανεπιστημίου

Η διοίκηση του ιδρύματος επισημαίνει ότι ο πανεπιστημιακός χώρος πρέπει να παραμένει περιβάλλον γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού. Παράλληλα, απορρίπτεται κάθε μορφή εκφοβισμού ή επιβολής μέσω βίας.

Η στάση αυτή αποτυπώνει την πρόθεση διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του πανεπιστημίου και της προστασίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.