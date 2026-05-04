Νέο επίδομα 600 ευρώ: Ποιοί θα το πάρουν
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Κλάδεμα και εμβολιασμός δενδρωδών καλλιεργειών εσπεριδοειδή, ελιά, ακτινιδιά, αμπέλι».
Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
Σε ποιούς απευθύνεται
Η δράση έχει συνολική διάρκεια 120 ωρών και απευθύνεται σε 20 συμμετέχοντες, είτε ανέργους είτε εργαζόμενους, που προέρχονται από τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες που διαθέτει το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ενώ η πρακτική εκπαίδευση θα γίνει σε επιλεγμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μελών και συνεταιρισμών.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σε τεχνικές κλαδέματος και εμβολιασμού δενδρωδών καλλιεργειών, με έμφαση στα εσπεριδοειδή, την ελιά, το ακτινίδιο και το αμπέλι.
Μέσω αντίστοιχων στοχευμένων πρωτοβουλιών επαγγελματικής κατάρτισης, η ΔΥΠΑ συμβάλλει στην ενίσχυση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και οικονομίας.
Τι ισχύει με το επίδομα
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα (συνολικά 600 ευρώ), ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα έχουν και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis
