Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – ΝΕΑ ανατροπή: Τι αλλάζει και πάλι

Παράταση έως και την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59 δόθηκε στις αιτήσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά παράταση, που δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεών τους. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς μόνο χθες κατατέθηκαν περίπου 60.000 αιτήσεις.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών.

Η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59.

Χθες κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πώς υποβάλλετε την αίτηση

Το πρόγραμμα του ΔΥΠΑ για το 2026 προβλέπει συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και διάρκεια 13 μηνών. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν διαμονή σε συνεργαζόμενα καταλύματα με πολύ χαμηλό κόστος ή ακόμη και δωρεάν, ανάλογα με την περίπτωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νησιωτικές και ευάλωτες περιοχές. Προβλέπονται έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή συμμετοχή, έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως Λέρος, Χίος, Κως και Ρόδος, καθώς και έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και τμήματα της Θεσσαλίας.

Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση αυξημένη κατά 20% σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως Αύγουστος, Χριστούγεννα και Πάσχα, ενώ καλύπτονται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη συμμετοχή ή δωρεάν για άτομα με αναπηρία.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ανά οικογενειακή κατάσταση.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα και αναπηρία, ενώ οι πολύτεκνοι εντάσσονται πλέον αυτόματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Κοινωνικός τουρισμός: Έρχεται voucher για συνταξιούχους με έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Gov.gr επιλέγοντας τη διαδρομή: Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Αν οι αιτήσεις δεν υποβληθούν στις ημερομηνίες που προβλέπονται και πάντως μέχρι την Κυριακή που είναι για όλoυς τους ΑΦΜ, το δικαίωμα συμμετοχής χάνεται.

Ωστόσο, συνηθίζεται η ΔΥΠΑ μετά τη λήξη των προθεσμιών να ανακοινώνει μια γενική παράταση λίγων ημερών για την υποβολή αιτήσεων από όλους τους ΑΦΜ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1 Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2 Ασφαλισμένοι στον EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ στο τελευταίο 12μηνο.

3 Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Κοινωνικός τουρισμός: Προορισμοί

Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν μπορούν να επιλέξουν προορισμούς και καταλύματα για τις διακοπές τους από τις 18 Μαΐου 2026, με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος να εκτείνεται σε 13 μήνες, ήτοι ως το τέλος Ιουνίου του 2027.

Εντελώς δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις δικαιούνται όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Ρόδο. Εως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις δικαιούνται όσοι επιλέξουν για διακοπές τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Αννας της Β. Εύβοιας του Εβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Για τους υπόλοιπους προορισμούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) η συμμετοχή των δικαιούχων φτάνει κατ’ ανώτατο όριο στα 12 ευρώ ανά άτομο για κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ ανά άτομο σε κατάλυμα χωρίς πρωινό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν με συμμετοχή. Για τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών εξετάζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, του φορολογικού έτους 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, ήτοι:

Εως 16.000 ευρώ για τους άγαμους.

Εως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο).

Εως 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.