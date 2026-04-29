ΝΕΑ voucher για δωρεάν διακοπές – Δείτε για ποιούς προορισμούς

Πίνακας περιεχομένων

Την έναρξη των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Voucher για διακοπές– Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, με βασικό στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών σε Χίο και Κύθηρα.

Ψηφιακές κάρτες για τουριστικές δαπάνες

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η εφαρμογή του μέτρου βασίζεται σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο τη διαφάνεια και την ταχύτητα στην υλοποίηση.

Προθεσμίες και αριθμός δικαιούχων

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Συνολικά προβλέπονται 3.000 δικαιούχοι για το «Chios Pass 2026» και 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2026 και η δεύτερη από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο του ίδιου έτους, με τυχόν αδιάθετα κονδύλια να μεταφέρονται στη δεύτερη περίοδο.

Προϋποθέσεις χρήσης της κάρτας

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας περιορίζεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν φυσικά POS, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και εδρεύουν εντός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών των δύο νησιών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

Δηλώσεις για τη σημασία της πρωτοβουλίας

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, υπογράμμισε ότι η δράση αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την ενίσχυση περιοχών με αυξημένες ανάγκες, συμβάλλοντας τόσο στην ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού όσο και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων για την αποτελεσματική διάθεση των πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιωτικών κοινωνιών.

Υλοποίηση και πληροφορίες για τους πολίτες

Η υλοποίηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η ολοκλήρωσή του τοποθετείται χρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας gov.gr.