1.000 κάμερες στους δρόμους: Πώς θα πέφτουν οι κλήσεις άμεσα

Διεθνής διαγωνισμός για 1.000 κάμερες στους δρόμους με άμεση επιβολή προστίμων και στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Νέα μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προωθεί η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγκατάσταση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων, με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ οι παραβάσεις θα καταγράφονται και θα επιβάλλονται άμεσα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσα στην εβδομάδα προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 σταθερών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Το έργο αυτό -είπε- εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό μας για την οδική ασφάλεια, με στόχο τη μείωση των παραβάσεων, όπως το κόκκινο φανάρι ή η υπερβολική ταχύτητα, που συχνά γίνονται αιτία ατυχημάτων.

Ειδικότερα: οι κάμερες θα συνδέονται απευθείας με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται άμεσα και με διαφάνεια. «Ήδη τα νέα μέτρα ΚΟΚ, οι αυστηροί έλεγχοι της τροχαίας και τα συνεχή αλκοτέστ μαζί με τις πρώτες κάμερες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έχουν φέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές στα θανατηφόρα τροχαία και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να πάψει να αποτελεί αρνητική εξαίρεση στην Ευρώπη στην οδική ασφάλεια και ήδη βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.