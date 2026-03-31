Κάμερες στους δρόμους: Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων και προστίμων – Στα κινητά τα πρώτα «ραβασάκια»

Νέο σύστημα καμερών με τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει παραβάσεις στους δρόμους, με τις πρώτες 130 κλήσεις να έχουν ήδη αποσταλεί.

Οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο ελέγχου της κυκλοφορίας, με την εγκατάστασή τους να επεκτείνεται σταδιακά στους δρόμους. Το νέο σύστημα στοχεύει στον εντοπισμό παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και αλλάζοντας τη συμπεριφορά των οδηγών.

Ήδη από τα μέσα Μαρτίου 2026, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του, έχουν καταγραφεί οι πρώτες παραβάσεις και έχουν αποσταλεί 130 κλήσεις μέσω ψηφιακών εφαρμογών, σηματοδοτώντας την ενεργοποίηση ενός νέου πλαισίου ελέγχου.

Πώς λειτουργούν οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Το σύστημα βασίζεται σε κάμερες που αξιοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη ανάλυση των παραβάσεων. Οι κάμερες αναγνωρίζουν το είδος της παράβασης, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας ή χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, καταγράφουν στοιχεία του οχήματος, όπως τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση των παραβατών και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων.

Οι πρώτες παραβάσεις και οι ψηφιακές κλήσεις

Οι πρώτες 130 κλήσεις που έχουν ήδη αποσταλεί αφορούν κυρίως παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και του Gov.gr Wallet, ενισχύοντας την ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων.

Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την αποστολή των κλήσεων επιταχύνει τη διαδικασία και επιτρέπει την άμεση ενημέρωση των οδηγών για τις παραβάσεις τους.

Ρόλος των καμερών στα λεωφορεία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος, κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε δέκα λεωφορεία, τα οποία καταγράφουν παραβάσεις που σχετίζονται με τις λεωφορειολωρίδες. Συγκεκριμένα, εντοπίζουν παράνομη στάθμευση και κίνηση εντός αυτών.

Ταυτόχρονα, συλλέγονται δεδομένα που σχετίζονται με τη ροή της κυκλοφορίας και τις συνθήκες των υποδομών, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που επηρεάζουν τα δρομολόγια.

Τι ελέγχουν οι αρχές μέσω του συστήματος

Πέρα από την καταγραφή των παραβάσεων, το σύστημα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν στοιχεία που σχετίζονται με τα οχήματα. Μέσω της επεξεργασίας των πινακίδων, μπορούν να διαπιστώσουν αν υπάρχει ασφάλιση, αν έχει πραγματοποιηθεί ΚΤΕΟ ή αν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου για τη συμμόρφωση με το καθεστώς του δακτυλίου, ενισχύοντας τη συνολική εποπτεία της κυκλοφορίας.

Επέκταση του συστήματος και επόμενα βήματα

Η ανάπτυξη του δικτύου καμερών προβλέπεται να συνεχιστεί μέσα στο 2026, με την εγκατάσταση περίπου 1.000 νέων συστημάτων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Παράλληλα, σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος και το 2027.

Επιπλέον, έως τις αρχές του 2027 αναμένεται να προστεθούν περίπου 300 κινητές κάμερες, ενισχύοντας την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Το νέο ενιαίο σύστημα διαχείρισης παραβάσεων

Στο ίδιο πλαίσιο, προχωρά η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων. Μέσω αυτού θα γίνεται η πλήρης ψηφιακή διαχείριση των προστίμων, από την καταγραφή έως και την πληρωμή.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη έκδοση κλήσεων, την υποβολή ενστάσεων και την ηλεκτρονική εξόφληση, με την πλήρη λειτουργία του να αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.