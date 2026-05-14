ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές – Αποτελέσματα και αντιδράσεις

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ανακοίνωσε πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές για 39η συνεχόμενη χρονιά, με ποσοστό 42,3% και ενσωμάτωση 97%, ενώ καταγράφεται έντονη αντιπαράθεση με την ΠΚΣ για τη διαδικασία

Οι φοιτητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να ανακοινώνει πρωτιά για 39η συνεχόμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας ποσοστό 42,3% με ενσωμάτωση 97%. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται η ΠΚΣ με περίπου 21%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με ποσοστό γύρω στο 16%, ενώ η ΕΑΑΚ ακολουθεί με περίπου 6%. Το εκλογικό αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από έντονη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μιλά για επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των φοιτητών, ενώ άλλες δυνάμεις προβάλλουν ενστάσεις για τη διαδικασία και την οργάνωση της ψηφοφορίας σε επιμέρους τμήματα.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων

Με βάση την ανακοίνωση, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ διατηρεί την πρώτη θέση στις φοιτητικές εκλογές, με ποσοστό 42,3%. Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων ανέρχεται στο 97%, ενώ η παράταξη συνδέει την πρωτιά με το φετινό σύνθημα «οι ιδέες μας δικαιώνονται».

Η ΠΚΣ εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό περίπου 21%. Ακολουθεί η ΠΑΣΠ με περίπου 16%, ενώ η ΕΑΑΚ καταγράφεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό κοντά στο 6%.

Το μήνυμα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει ότι οι φοιτητές έδωσαν για ακόμη μία χρονιά την απάντησή τους, επιλέγοντας, όπως σημειώνει, την αλήθεια και τη λογική μέσα στα Πανεπιστήμια. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των φοιτητών.

Παράλληλα, ευχαριστεί κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή για τη διαχρονική εμπιστοσύνη. Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει να οραματίζεται ένα διαρκώς εξελισσόμενο Πανεπιστήμιο, με έμφαση στην ασφάλεια εντός των Ιδρυμάτων, την εξωστρέφεια και τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.

Η δήλωση του Μανόλη Ρενιέρη

Ο Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανόλης Ρενιέρης, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ημέρα «όμορφη ημέρα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια». Όπως δήλωσε, οι φοιτητές μίλησαν και οι ιδέες της παράταξης δικαιώθηκαν.

Στη δήλωσή του ανέφερε ότι για 39η συνεχόμενη χρονιά η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι πρώτη μέσα στα Πανεπιστήμια. Υποστήριξε επίσης ότι η πρόοδος, η λογική και η αληθινή εκπροσώπηση επικράτησαν απέναντι στην τοξικότητα και σε όσους, κατά την άποψή του, προσπαθούν να κρατήσουν τις σχολές πίσω.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διαχρονική εμπιστοσύνη των φοιτητών επιβεβαιώνει πως η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η δύναμη που θέλει, μπορεί και χαράσσει τον δρόμο προς το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Κλείνοντας, μίλησε για ένα σύγχρονο, καθαρό, εξωστρεφές και ασφαλές Πανεπιστήμιο.

Οι αιχμές κατά της ΠΚΣ

Στο σχόλιό της για τους ισχυρισμούς της ΠΚΣ, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει ότι στη φετινή διαδικασία καταγράφηκαν πολλά προβλήματα με ευθύνη της Πανσπουδαστικής. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι υπήρξαν τμήματα στα οποία η ΠΚΣ έστησε μόνη της κάλπες.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει ακόμη ότι η ΠΚΣ παραβίασε συμφωνία που η ίδια είχε συνυπογράψει. Κατά την παράταξη, η Πανσπουδαστική προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία σε τμήματα ανά την Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Η αναφορά στο Οικονομικό του ΕΚΠΑ

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική αναφορά και στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υποστηρίζει ότι η ψηφοφορία διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, οι διακοπές έγιναν χωρίς πραγματικό λόγο, πέρα από την αποτροπή των φοιτητών από το να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κατηγορεί την Πανσπουδαστική ότι με αυτούς τους τρόπους εμφανίζει συγκεντρωτικό αποτέλεσμα που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας.

Η καταγγελία για επίθεση κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης

Η ανακοίνωση αναφέρεται και σε καταδρομική επίθεση που, σύμφωνα με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, δέχθηκαν μέλη της παράταξης του Οικονομικού του ΕΚΠΑ το βράδυ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης. Όπως αναφέρεται, από την επίθεση τραυματίστηκαν φοιτητές.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μέλη της παράταξης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Το περιστατικό εντάσσεται στο κλίμα έντονης αντιπαράθεσης που ακολούθησε την ολοκλήρωση των φοιτητικών εκλογών.