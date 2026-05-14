Φοιτητικές εκλογές: Τι καταγγέλλουν οι παρατάξεις για τη διαδικασία

Οι φοιτητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν με νέες καταγγελίες μεταξύ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ΠΚΣ για παρατυπίες, διάσπαση της διαδικασίας και αποκλεισμούς σε τμήματα και σχολές.

Οι φοιτητικές εκλογές ολοκληρώθηκαν στα ΑΕΙ της χώρας, με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν καταγγελίες για τη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι φοιτητικές παρατάξεις αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Οι κάλπες έκλεισαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 8 το βράδυ λόγω καθυστέρησης στην έναρξη. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και η Πανσπουδαστική, με κάθε πλευρά να αποδίδει ευθύνες στην άλλη για παρατυπίες.

Τι καταγγέλλει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την Πανσπουδαστική για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναφέρει ότι η Πανσπουδαστική αρνήθηκε να δεχτεί το αποτέλεσμα στο οποίο, όπως υποστηρίζει, συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Η καταγγελία αυτή εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα αντιπαράθεσης που ακολούθησε τη διεξαγωγή των εκλογών.

Η αναφορά στο οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κάνει ειδική αναφορά και στο οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια, η ψηφοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε πολλές φορές.

Η παράταξη αποδίδει την ευθύνη για τις διακοπές σε στελέχη της ΠΚΣ. Η Πανσπουδαστική, από την πλευρά της, είχε ήδη διατυπώσει καταγγελίες κατά της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από το άνοιγμα της κάλπης.

Οι καταγγελίες της ΠΚΣ

Η ΠΚΣ κατήγγειλε τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας. Οι καταγγελίες της είχαν διατυπωθεί πριν ακόμη ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Σε ανακοίνωσή της, η Πανσπουδαστική ανέφερε ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ η ΔΑΠ απαγόρευσε σε υποψηφίους της ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο.

Οι εφορευτικές επιτροπές στο επίκεντρο

Η ΠΚΣ αναφέρθηκε επίσης στη σύνθεση εφορευτικών επιτροπών σε φοιτητικούς συλλόγους. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στην Καστοριά και στην Κοζάνη οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ.

Η Πανσπουδαστική υποστήριξε ακόμη ότι σε άλλες περιπτώσεις αποκλείστηκε από τις εφορευτικές επιτροπές. Ως παραδείγματα ανέφερε το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ξεχωριστά αποτελέσματα από τις παρατάξεις

Μετά το κλείσιμο της κάλπης, οι παρατάξεις αναμένεται να παρουσιάσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η πρακτική αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη χρονιά στις φοιτητικές εκλογές.

Το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δείχνει ότι οι καταγγελίες θα παραμείνουν στο επίκεντρο της συζήτησης. Οι αναφορές των δύο πλευρών αφορούν συγκεκριμένα τμήματα, σχολές και διαδικαστικά ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας.