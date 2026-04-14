Είσαι φοιτητής; Πώς να συνδυάσεις εργασία και προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις αποτελούν μια δεύτερη ευκαιρία για πολλούς φοιτητές και εργαζόμενους που θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση σπουδών. Όταν όμως συνδυάζεις εργασία και διάβασμα, η πρόκληση μεγαλώνει.

Είναι εφικτός ο συνδυασμός εργασία και κατατακτήριες;

Ναι — και μάλιστα πολλοί επιτυχόντες στις κατατακτήριες εργάζονται παράλληλα.

Το “μυστικό” δεν είναι να έχεις άπειρες ώρες μέσα στη μέρα, αλλά να αξιοποιείς στο έπακρο τον χρόνο που ήδη έχεις. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να διαβάζεις με στόχο, να αποφεύγεις τη σπατάλη χρόνου και να διατηρείς σταθερό ρυθμό. Ακόμη και λίγες ώρες καθημερινά, όταν είναι ποιοτικές, μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.

1. Δημιούργησε ρεαλιστικό πρόγραμμα

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα που δεν μπορείς να τηρήσεις. Ένα υπερφορτωμένο πλάνο οδηγεί γρήγορα σε απογοήτευση και εγκατάλειψη.

Αν εργάζεσαι, είναι προτιμότερο να κινηθείς με ένα ρεαλιστικό πλαίσιο:

●Στις καθημερινές, στόχευσε σε 2–4 ώρες διαβάσματος, ανάλογα με την ενέργειά σου

●Τα Σαββατοκύριακα εκμεταλλεύσου τον χρόνο για πιο ουσιαστικό διάβασμα και επανάληψη

Για παράδειγμα, μπορείς τις καθημερινές να εστιάζεις σε θεωρία και βασικές έννοιες, ενώ το Σαββατοκύριακο να αφιερώνεις περισσότερο χρόνο σε εμβάθυνση και εξάσκηση με θέματα.

Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Ένα σταθερό πρόγραμμα, ακόμα και με λιγότερες ώρες, είναι πολύ πιο αποδοτικό από σποραδικές “εκρήξεις” διαβάσματος.

2. Διάβασε “έξυπνα”, όχι απλά πολύ

Όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν έχει σημασία μόνο το πόσο διαβάζεις, αλλά κυρίως το πώς διαβάζεις.

Αντί να περιορίζεσαι σε παθητική ανάγνωση, προσπάθησε να εφαρμόσεις πιο ενεργητικές τεχνικές. Για παράδειγμα, το active recall (να προσπαθείς να θυμηθείς πληροφορίες χωρίς να κοιτάς τις σημειώσεις σου) βοηθά σημαντικά στη μακροχρόνια απομνημόνευση. Παράλληλα, οι συχνές επαναλήψεις σε μικρά διαστήματα βοηθούν να “δέσει” η ύλη στο μυαλό σου.

Επίσης, είναι σημαντικό να δώσεις προτεραιότητα στα βασικά κεφάλαια και στις έννοιες που εμφανίζονται πιο συχνά στις εξετάσεις. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις τα πάντα τέλεια από την αρχή — χρειάζεται να χτίσεις μια σταθερή βάση και να την εξελίξεις.

Απόφυγε την παγίδα των ατελείωτων σημειώσεων χωρίς ουσία. Το ζητούμενο δεν είναι να γράφεις πολύ, αλλά να κατανοείς και να μπορείς να ανακαλέσεις.

3. Βρες ισορροπία (και όχι τελειότητα)

Όταν δουλεύεις και διαβάζεις ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αποδεχτείς ότι δεν θα είναι όλα τέλεια. Θα υπάρξουν μέρες που θα είσαι κουρασμένος, που δεν θα έχεις διάθεση ή που απλά δεν θα προλάβεις να ακολουθήσεις το πρόγραμμα.

Αυτό δεν σημαίνει αποτυχία. Είναι μέρος της διαδικασίας.

Η συνέπεια δεν σημαίνει τελειότητα — σημαίνει να επιστρέφεις στο πρόγραμμα ακόμα και μετά από μια δύσκολη μέρα. Η ισορροπία μεταξύ δουλειάς, διαβάσματος και ξεκούρασης είναι αυτή που θα σου επιτρέψει να συνεχίσεις μακροπρόθεσμα χωρίς να εξαντληθείς.

4. Εκμεταλλεύσου “νεκρούς χρόνους”

Στην καθημερινότητα υπάρχουν μικρά χρονικά διαστήματα που συχνά μένουν ανεκμετάλλευτα. Αυτοί οι “νεκροί χρόνοι” μπορούν να μετατραπούν σε πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής ή ενός διαλείμματος στη δουλειά, μπορείς να κάνεις γρήγορες επαναλήψεις ή να διαβάσεις σύντομες σημειώσεις. Ακόμα και λίγα λεπτά καθημερινά μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη μνήμη σου και να σε κρατήσουν σε επαφή με την ύλη.

Δεν χρειάζεται κάθε μελέτη να είναι πολύωρη. Η συχνή επαφή με το αντικείμενο είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

5. Δώσε έμφαση στην επανάληψη

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία επιτυχίας στις κατατακτήριες είναι η επανάληψη. Δεν αρκεί να διαβάσεις την ύλη μία φορά — χρειάζεται να την επεξεργαστείς ξανά και ξανά μέχρι να μπορείς να την ανακαλείς εύκολα.

Μπορείς να εντάξεις στο πρόγραμμά σου:

●εβδομαδιαίες επαναλήψεις για όσα έχεις ήδη διαβάσει

●μικρά τεστ αυτοαξιολόγησης

●προσομοιώσεις εξετάσεων

Η διαδικασία αυτή σε βοηθά όχι μόνο να θυμάσαι καλύτερα, αλλά και να εξοικειώνεσαι με τον τρόπο που θα εξεταστείς.

6. Τα πιο συχνά λάθη εργαζόμενων υποψηφίων

Πολλοί εργαζόμενοι υποψήφιοι κάνουν κάποια επαναλαμβανόμενα λάθη που δυσκολεύουν την πορεία τους. Συχνά ξεκινούν την προετοιμασία αργά, πιστεύοντας ότι μπορούν να καλύψουν την ύλη σε λίγο χρόνο. Άλλες φορές υπερεκτιμούν τον διαθέσιμο χρόνο τους και καταλήγουν να μην τηρούν το πρόγραμμα.

Επίσης, αρκετοί παραμελούν τις επαναλήψεις ή διαβάζουν χωρίς συγκεκριμένο στόχο, κάτι που οδηγεί σε επιφανειακή γνώση.

Στην πραγματικότητα, αυτά τα λάθη — και όχι η έλλειψη χρόνου — είναι ο βασικός λόγος που πολλοί δεν πετυχαίνουν.

Ο συνδυασμός εργασίας και προετοιμασίας για κατατακτήριες δεν είναι εύκολος — αλλά είναι απολύτως εφικτός.

Με σωστό πρόγραμμα, έξυπνη μελέτη και συνέπεια, μπορείς να πετύχεις τον στόχο σου και να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου.

Αν εργάζεσαι και σκέφτεσαι να δώσεις κατατακτήριες, το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσεις σωστά. Εκεί κρίνεται το αποτέλεσμα.