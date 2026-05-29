Καύσιμα: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και diesel στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Ελλάδα καταγράφει την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου.

Βενζίνη: Στην τέταρτη θέση των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το δελτίο δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου και περιλαμβάνει στοιχεία έως τις 25 Μαΐου, με την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στα 2,13 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ακριβότερες χώρες στη βενζίνη

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Δανία, όπου η τιμή της βενζίνης καταγράφεται στα 2,5 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθούν η Ολλανδία με 2,387 ευρώ ανά λίτρο και η Φινλανδία με 2,187 ευρώ ανά λίτρο.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα ακολουθεί στην τέταρτη θέση, με την τιμή της βενζίνης να φτάνει τα 2,136 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή αυτή την τοποθετεί πάνω από χώρες όπως η Γαλλία, όπου η βενζίνη καταγράφεται στα 2,108 ευρώ ανά λίτρο, και η Γερμανία, όπου η τιμή είναι 2,025 ευρώ ανά λίτρο.

Καύσιμα: Σε ποιό νησί η βενζίνη ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ/λίτρο

Ποιες χώρες ακολουθούν

Μετά την Ελλάδα, υψηλές τιμές καταγράφονται στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Πορτογαλία.

Στην Πορτογαλία η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,023 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο κοντά σε αυτό της Γερμανίας.

Η χαμηλότερη τιμή στην ΕΕ

Τη χαμηλότερη τιμή στη βενζίνη καταγράφει η Μάλτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου, η τιμή στη Μάλτα βρίσκεται στο 1,34 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές στη βενζίνη ανά χώρα

Στην Αυστρία η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 1,809 ευρώ ανά λίτρο, στο Βέλγιο στα 1,938 ευρώ και στη Βουλγαρία στα 1,530 ευρώ.

Στην Κροατία η τιμή βρίσκεται στα 1,700 ευρώ, στην Κύπρο στα 1,590 ευρώ, στην Τσεχία στα 1,781 ευρώ και στην Εσθονία στα 1,812 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Ιρλανδία η βενζίνη καταγράφεται στα 1,827 ευρώ, στην Ιταλία στα 1,963 ευρώ, στη Λετονία στα 1,879 ευρώ και στη Λιθουανία στα 1,824 ευρώ ανά λίτρο.

Στο Λουξεμβούργο η τιμή είναι 1,814 ευρώ, στην Πολωνία 1,512 ευρώ, στη Ρουμανία 1,784 ευρώ, στη Σλοβακία 1,801 ευρώ, στη Σλοβενία 1,699 ευρώ, στην Ισπανία 1,568 ευρώ και στη Σουηδία 1,741 ευρώ ανά λίτρο.

Η εικόνα στο diesel

Διαφορετική είναι η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση.

Η τιμή του diesel στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 1,815 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ακριβότερες χώρες στο πετρέλαιο κίνησης

Στο diesel, την υψηλότερη τιμή καταγράφει η Φινλανδία, με 2,318 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθούν η Ολλανδία με 2,262 ευρώ ανά λίτρο και η Δανία με 2,221 ευρώ ανά λίτρο.

Πού βρίσκονται Γαλλία και Γερμανία

Η Γαλλία βρίσκεται επίσης ψηλά στη λίστα του πετρελαίου κίνησης, με τιμή 2,124 ευρώ ανά λίτρο.

Η Γερμανία καταγράφει χαμηλότερη τιμή, στα 1,936 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές του diesel ανά χώρα

Στην Αυστρία το diesel διαμορφώνεται στα 1,906 ευρώ ανά λίτρο, στο Βέλγιο στα 2,128 ευρώ και στη Βουλγαρία στα 1,705 ευρώ.

Στην Κροατία η τιμή είναι 1,785 ευρώ, στην Κύπρο 1,802 ευρώ, στην Τσεχία 1,677 ευρώ και στην Εσθονία 1,802 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Ιρλανδία το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,932 ευρώ, στην Ιταλία στα 1,989 ευρώ, στη Λετονία στα 1,892 ευρώ και στη Λιθουανία στα 1,926 ευρώ ανά λίτρο.

Στο Λουξεμβούργο η τιμή είναι 1,840 ευρώ, στη Μάλτα 1,210 ευρώ, στην Πολωνία 1,585 ευρώ, στην Πορτογαλία 1,958 ευρώ, στη Ρουμανία 1,819 ευρώ, στη Σλοβακία 1,718 ευρώ, στη Σλοβενία 1,751 ευρώ, στην Ισπανία 1,685 ευρώ και στη Σουηδία 1,941 ευρώ ανά λίτρο.