Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Πού έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη

Οι τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη κοντά στα 2,10 ευρώ το λίτρο και νέες ανατιμήσεις να θεωρούνται πιθανές τις επόμενες ημέρες.

Τα καύσιμα παραμένουν σε τροχιά ανατιμήσεων, με τις τιμές στα πρατήρια να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται κοντά στα 2,10 ευρώ το λίτρο, ενώ σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και το πετρέλαιο κίνησης.

Η νέα πίεση στις τιμές συνδέεται με την άνοδο του πετρελαίου Μπρεντ, το οποίο κινείται πλέον κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν.

Πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,09 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στο 1,85 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές αυτές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και, όπως όλα δείχνουν, δεν αποκλείεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα το επόμενο διάστημα.

Πόσο αυξήθηκαν βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,09 ευρώ το λίτρο, με τη διαφορά να φτάνει τα 34 λεπτά.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης. Στις αρχές Μαρτίου η μέση τιμή του ήταν στο 1,57 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα βρίσκεται στο 1,85 ευρώ, με την αύξηση να φτάνει τα 28 λεπτά το λίτρο.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Με βάση τη σημερινή εικόνα στην αγορά, η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ ανά λίτρο τις επόμενες ημέρες. Το επίπεδο αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί πάνω από το 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει άμεσα το κόστος μετακίνησης, αλλά και συνολικά τις μεταφορές.

Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές

Η φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στο Κιλκίς, όπου η μέση τιμή βρίσκεται στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη μέση τιμή που καταγράφεται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο πετρέλαιο κίνησης, η χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στην Κατερίνη, όπου διαμορφώνεται στο 1,81 ευρώ ανά λίτρο. Παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, η συνολική εικόνα παραμένει επιβαρυμένη.

Η επίδραση στον πληθωρισμό και στις μετακινήσεις

Η εκρηκτική άνοδος στην ενέργεια και στα καύσιμα τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις. Η αύξηση των τιμών δεν περιορίζεται μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά επηρεάζει και άλλους τομείς της οικονομίας.

Η εκτόξευση των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε έναν χρόνο.

Οι αυξήσεις σε ενέργεια και τρόφιμα

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ετήσιες αυξήσεις 14% στον ηλεκτρισμό, 19,3% στο φυσικό αέριο, 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 32,4% στο πετρέλαιο κίνησης και 17,1% στη βενζίνη.

Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο καταγράφει σημαντική άνοδο στο 5,4%, από 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Οι ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα φτάνουν στο 4,4%, ενώ μέσα σε τρεις μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί.

Με πληροφορίες από enikonomia