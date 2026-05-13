Ηλιούπολη: Στο μικροσκόπιο τα κινητά και οι συνομιλίες των δύο 17χρονων

Συγκλονίζει η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο ανήλικα κορίτσια μόλις 17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Την ίδια ώρα, μία ολόκληρη κοινωνία είναι συγκλονισμένη, καθώς φαντάζει αδιανόητο δύο μικρά κορίτσια να προχωρούν σε μία τέτοια απονενοημένη κίνηση, εκφράζοντας την απαισιοδοξία τους για το μέλλον και την πίεση από τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το Mega, οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 17χρονη πολυτραυματία που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Γιατροί όλων των ειδικοτήτων προσπαθούν να τη σταθεροποιήσουν, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την κοπέλα.

Η επιζήσασα είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ενώ ο αδελφός ήταν αυτός που τήν εντόπισε μαζί με τη φίλη της μετά την πτώση τους.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα κινητά και το ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε η 17χρονη για μηνύματα και συνομιλίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τι πυροδότησε την απονενοημένη αυτή κίνηση.

Παράλληλα, κλιμάκιο των αρχών πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι της κοπέλας που βρίσκεται στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε η τραγωδία, συλλέγοντας προσωπικά αντικείμενα.

Όπως είναι γνωστό, οι δύο ανήλικες κλείδωσαν την πόρτα για να μην τις εμποδίσει κανείς. Σύμφωνα με γειτόνισσα που μίλησε στο Orange Press Agency, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα!», είπε.

«Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. […] Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», συνέχισε.