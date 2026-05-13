Απεργία 13/5: Ποιοί απεργούν σήμερα – Τι θα γίνει με σχολεία και συγκεντρώσεις

Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί σήμερα 13 Μαΐου 24ωρη πανελλαδική απεργία, με συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί και η λειτουργία των σχολείων.

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σήμερα, 13 Μαΐου, σε 24ωρη πανελλαδική απεργία απεργία, με τη συμμετοχή εργαζομένων στο Δημόσιο και με κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επηρεάζεται και η λειτουργία των σχολείων, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν ανακοινώσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων του δημόσιου τομέα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, σε σημεία που έχουν ορίσει τα κατά τόπους νομαρχιακά τμήματα.

Το μήνυμα της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι στις 13 Μαΐου οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στέλνουν «μήνυμα αγώνα και αξιοπρέπειας». Η απεργία παρουσιάζεται ως απάντηση στις πολιτικές που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οδηγούν στη φτωχοποίηση και έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Η ΑΔΕΔΥ συνδέει την κινητοποίηση με την αύξηση του κόστους ζωής, αναφέροντας ενδεικτικά τη στέγαση, την ενέργεια, τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δείκτες ποιότητας ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 13/5

Οι λόγοι της κινητοποίησης

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται η κριτική στην ακρίβεια, στις ανισότητες και στους αποκλεισμούς. Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι οι αυξήσεις λίγων ευρώ εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μετασχηματισμό της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενίσχυση της παρουσίας του ιδιωτικού τομέα, την ώρα που το Δημόσιο αντιμετωπίζει έλλειψη επενδύσεων, υποστελέχωση και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Η κριτική για μισθούς και δημόσιες υπηρεσίες

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι ο μισθός των εργαζομένων επαρκεί σχεδόν για τις μισές ημέρες του μήνα. Την ίδια ώρα, αναφέρει ότι σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις γίνονται αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η απάντηση στα προβλήματα δεν είναι η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Η Ομοσπονδία συνδέει την ανάγκη αυτή με την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Το ζήτημα της μονιμότητας και του πειθαρχικού

Η ΑΔΕΔΥ ασκεί κριτική στην κυβερνητική επιλογή να παρουσιάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι ως υπεύθυνοι για κάθε στρέβλωση. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται στο νέο πειθαρχικό και στην άρση της μονιμότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τα οποία, όπως υποστηρίζει η ΑΔΕΔΥ, αποκαλύπτουν ένα δίκτυο πατρωνίας. Η Ομοσπονδία ζητά υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας και κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Οι συγκεντρώσεις και το κάλεσμα συμμετοχής

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου. Καλεί επίσης ανέργους, νέους και νέες να δώσουν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Στην Αθήνα, το ραντεβού έχει δοθεί στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Στην υπόλοιπη χώρα, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα.

Τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Στα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η υπεράσπιση της μονιμότητας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση. Ζητείται επίσης η κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία και το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017.

Η Ομοσπονδία διεκδικεί ακόμη αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών, με αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις. Η ΑΔΕΔΥ καταλήγει ότι στις 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι απεργούν και διεκδικούν τη ζωή που τους αξίζει.