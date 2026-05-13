Υπουργείο Παιδείας: Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο των δύο 17χρονων κοριτσιών

Το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποίησε πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τη σχολική κοινότητα στην Ηλιούπολη, μετά το τραγικό περιστατικό με δύο μαθήτριες.

Διευρυμένο κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, όπως αναφέρει σε άτυπη ενημέρωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλονίζει τη σχολική κοινότητα.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ απευθύνει έκκληση για ευαισθησία, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε το Υπουργείο Παιδείας:

Διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, καθώς από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απευθύνει έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την Υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν για το Υπουργείο Παιδείας, απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός

