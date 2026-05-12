Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία την Τετάρτη 13/5

Κλειστά σχολεία θα έχει ο Δήμος Μαραθώνα την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, μετά την απόφαση της δημοτικής αρχής για αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Η απόφαση συνδέεται με την προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης από την ΕΥΔΑΠ.

Η διακοπή νερού κρίθηκε ότι δεν επιτρέπει τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η παροχή θα διακοπεί από το απόγευμα της Τρίτης, ενώ η αποκατάσταση αναμένεται μετά το μεσημέρι της Τετάρτης.

Γιατί αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας

Η ΕΥΔΑΠ πρόκειται να πραγματοποιήσει σοβαρές τεχνικές εργασίες σε κεντρικό αγωγό της περιοχής. Οι εργασίες αυτές καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της υδροδότησης, η οποία θα επηρεάσει τη λειτουργία βασικών υποδομών.

Στα σχολεία, η απουσία νερού δημιουργεί πρόβλημα στην τήρηση των συνθηκών υγιεινής. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Μαραθώνα αποφάσισε να μη λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικές δομές την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Ποιες εκπαιδευτικές δομές θα μείνουν κλειστές

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. Κλειστά θα παραμείνουν τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια.

Η αναστολή λειτουργίας επεκτείνεται και στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται από τη διακοπή νερού

Η διακοπή υδροδότησης θα επηρεάσει άμεσα τον οικισμό του Μαραθώνα, το Κάτω Σούλι, τον Βρανά και την Παραλία. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον κεντρικό αγωγό.

Παράλληλα, ενδέχεται να εμφανιστούν προβλήματα πίεσης και σε γειτονικούς δήμους. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η Ραφήνα, το Πικέρμι, η Παιανία και η Αγία Παρασκευή.

Το χρονοδιάγραμμα της υδροδότησης

Η παροχή νερού θα διακοπεί από το απόγευμα της Τρίτης. Η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το χρονικό αυτό διάστημα συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Για αυτό κρίθηκε ότι δεν είναι εφικτή η ομαλή λειτουργία των σχολείων και των δημοτικών δομών που φιλοξενούν παιδιά.

Η απεργία της ίδιας ημέρας

Την ίδια ημέρα, στις 13 Μαΐου, έχει προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετες δυσλειτουργίες στα σχολεία και άλλων περιοχών της χώρας.

Στον Δήμο Μαραθώνα, πάντως, η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε λόγω της διακοπής υδροδότησης. Η απόφαση καλύπτει όλες τις βαθμίδες και τις σχετικές δημοτικές δομές στις περιοχές που επηρεάζονται.