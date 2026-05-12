ΣΟΚ! Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από ταράτσα
Σοκ έχουν προκαλέσει αναφορές για σοβαρό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια να πέφτουν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο 17χρονα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα κτιρίου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κλείδωσαν την πόρτα και κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες βρέθηκαν στο κενό.
Έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται.
Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.
