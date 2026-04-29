Στο νοσοκομείο δύο μαθητές λυκείου – Τι έγινε

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο και τα δύο παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.

Δύο ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν σήμερα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, πρώτα ο ένας και μετά ο δεύτερος, με διαφορά λίγης ώρας από επαγγελματικό λύκειο της πόλης των Χανίων σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11 το πρωί, όταν σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή του συμβάντος, ο ένας μαθητής έπεσε και κατά την πτώση χτύπησε σε πέτρα στην αυλή του σχολείου παρουσιάζοντας λιποθυμική τάση.

Στο μεταξύ ένας δεύτερος μαθητής, άγνωστο πώς, παρουσίασε συμπτώματα κρίσης πανικού με αποτέλεσμα και οι δύο να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για αξιολόγηση και εξειδικευμένη φροντίδα.

Κληθείς να επιβεβαιώσει το συμβάν, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γιώργος Ψαράκης, τόνισε πως η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν άμεση στην διαχείριση του περιστατικού ενώ καθοριστικής σημασίας ήταν και η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή, κάτι που επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός αυτός.