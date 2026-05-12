Σοβαρό επεισόδιο στο ΑΠΘ μετά από επίθεση σε φοιτητές – Επτά τραυματίες
Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα, καπνογόνα σε φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας πανικό αλλά και υλικές ζημιές.
Αμέσως σήμανε συναγερμός με τις Αρχές να καταφτάνουν στο σημείο.
Τι συνέβη στο ΑΠΘ
Σύμφωνα με το thestival, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί επτά άτομα από την επίθεση, ενώ την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ έχουν περικυκλώσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
