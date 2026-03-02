Ανησυχία για τα γεγονότα στο ΑΠΘ και αντιδράσεις για το πλαίσιο ασφάλειας στα ΑΕΙ

Πίνακας περιεχομένων

Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων όσο και με το θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τη λειτουργία των πανεπιστημιακών χώρων όσο και με το θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Με αφορμή τις εξελίξεις, η Ομοσπονδία επαναφέρει στο προσκήνιο τις επιφυλάξεις της για τις ρυθμίσεις του Ν. 5224/2025, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις του οδηγούν σε υπερβολική αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου και δημιουργούν συνθήκες έντασης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας στα πανεπιστήμια με τρόπους που δεν περιορίζουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, ενώ καλεί την Πολιτεία σε ουσιαστικό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αναζήτηση ισορροπημένων και λειτουργικών λύσεων.

Ανακοίνωση για τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ και το θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας στα ΑΕΙ:

Η ΠΟΣΔΕΠ παρακολουθεί με ανησυχία τα πρόσφατα γεγονότα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία ανέδειξαν εκ νέου ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 5224/2025 «για την ενίσχυση της ασφάλειας» στα ΑΕΙ, που εισάγουν γενικευμένη και αόριστη ποινικοποίηση συμπεριφορών εντός των πανεπιστημίων και υπερβολική αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου – διατάξεις που η ΠΟΣΔΕΠ έχει ζητήσει να καταργηθούν [1].

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί κατεξοχήν χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, έρευνας και κοινωνικής εξωστρέφειας. Η λειτουργία του δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα στενό διοικητικό ωράριο, καθώς η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα εκτείνεται πέραν των συμβατικών χρονικών ορίων. Η ανεμπόδιστη προσωπική πρόσβαση μελών ΔΕΠ, φοιτητών και εργαζομένων για λόγους που συνδέονται με την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα αποτελεί αυτονόητο στοιχείο ενός ζωντανού και ενεργού Πανεπιστημίου.

Οι εκδηλώσεις που συνδέονται με την ακαδημαϊκή ζωή οφείλουν να τηρούν τους κανόνες εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας, μέσα από διαδικασίες έγκαιρης ενημέρωσης και συνεννόησης. Παράλληλα, πρακτικές που υπονομεύουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων ή επιδιώκουν την πρόκληση πρέπει να απομονώνονται και να καταδικάζονται από όλους. Η ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και η υπεύθυνη χρήση των πανεπιστημιακών χώρων και υποδομών αποτελούν αυτονόητες προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας, αλλά πρέπει να συνδυάζονται με ευέλικτες και λειτουργικές διαδικασίες πρόσβασης.

Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των ελάχιστων, μεμονωμένων περιστατικών παραβατικότητας απαιτεί νηφαλιότητα, τεκμηριωμένη προσέγγιση και πολιτικές πρόληψης. Οι εκτεταμένες πειθαρχικές και ποινικές ρυθμίσεις, όπως προβλέπονται στον Ν. 5224/2025, όπως επίσης η αστυνομοκρατία και η αστυνομική αυθαιρεσία, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα, αλλά πυροδοτούν εντάσεις και επιβαρύνουν το ακαδημαϊκό κλίμα.

Σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα στο ΑΠΘ, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την παύση της ποινικής δίωξης των συλληφθέντων/εισών φοιτητών/τριών, και τη μη άσκηση πειθαρχικών διώξεων, καθώς η κατηγορία της «διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας» είναι αβάσιμη σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, τονίζοντας ότι τόσο η σύλληψη για παραβίαση εσωτερικού κανόνα του πανεπιστημίου, όσο και τα βαριά δικονομικά μέσα που ασκήθηκαν, είναι δυσανάλογα και απαράδεκτα.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί την Πολιτεία σε ουσιαστικό διάλογο με τα Πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα και τους συλλογικούς φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο λύσεις που θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα την προστασία ανθρώπων και υποδομών, την ελεύθερη πρόσβαση, την ακαδημαϊκή ελευθερία και το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο. Καλεί επίσης όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να επιδείξουν ψυχραιμία, υπευθυνότητα και διάθεση συνεννόησης, ώστε τα ίδια τα Πανεπιστήμια να διαμορφώσουν συναινετικές και λειτουργικές λύσεις.

Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας και ο θεσμικός σεβασμός αποτελούν τη μόνη βιώσιμη βάση για τη διαφύλαξη της ομαλής και δημοκρατικής λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου.