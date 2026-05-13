Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου – Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με 24 χρόνια δυναμικής παρουσίας, πρωτοπορεί στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέροντας σπουδές με ευελιξία, χωρίς περιορισμούς. Με επίκεντρο τον φοιτητή και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή υψηλού επιπέδου, με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (2026-2027), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέρονται:

4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

προγράμματα σπουδών 22 μεταπτυχιακά προγράμματα

προγράμματα 3 διδακτορικά προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις

προγράμματα με 11 ερευνητικές κατευθύνσεις καθώς και όλες οι Θεματικές Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς

Οι θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες αποτελούν βασικό πυλώνα της καινοτομίας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ, τα σύγχρονα και δυναμικά προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, καλύπτοντας πεδία όπως η πληροφορική, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική και το περιβάλλον, ενώ ενσωματώνουν και νέες εξειδικεύσεις όπως το Human-Computer Interaction και το Security and Defence. Η ερευνητική δραστηριότητα αιχμής που αναπτύσσεται στα εξειδικευμένα εργαστήρια της Σχολής ενισχύει ουσιαστικά τη διδασκαλία, ενώ τα εικονικά εργαστήρια και οι διαδραστικές δραστηριότητες μετατρέπουν τη γνώση σε πρακτική εμπειρία, καλλιεργώντας δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Τα εφτά (7) καινοτόμα εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρει η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ σε κλάδους αιχμής, δημιουργούν προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (με δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις στην «Ενέργεια και Ρύπανση» και στη «Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων» / μειωμένα δίδακτρα: συνολικό κόστος: Є3900 & επιπλέον μείωση -10%)

Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική

Cognitive Systems (διιδρυματικό πρόγραμμα στα Αγγλικά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Μηχανική Περιβαλλοντικής Αειφορίας (μειωμένα δίδακτρα: συνολικό κόστος: Є3900 & επιπλέον μείωση -10%)

Human Computer Interaction (νέο πρόγραμμα, στα Αγγλικά-μειωμένα δίδακτρα -10% )

Security and Defence (νέο διιδρυματικό πρόγραμμα στα Αγγλικά σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων / μειωμένα δίδακτρα -15%)

Όλα τα προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς , ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών προσφέρει, επίσης, θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε εφτά (7) ερευνητικές περιοχές.

Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, εύχρηστη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των τελικών εξετάσεων, διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης, προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει εκπτώσεις διδάκτρων για ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργοι, κ.ά.) υποστηρίζοντας έτσι την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Η υποβολή αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 8 Ιουνίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι για τις διδακτορικές θέσεις πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ως τις 19/05/2026.

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.