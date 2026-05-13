Σήμα κινδύνου για σχολεία: Ερώτηση στη Βουλή για τα κτηριακά προβλήματα

Ερώτηση έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 5172/11-05-2026 σχετικά με το θέμα «Σε αναβρασμό η σχολική κοινότητα Κέρκυρας: Προβλήματα σε ΕΝΕΕΓΥΛ και Γυμνάσιο Καρουσάδων».

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκεται η σχολική κοινότητα της Κέρκυρας, καθώς σοβαρά κτηριακά προβλήματα σε δύο εκπαιδευτικές μονάδες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας άμεσες απαντήσεις για το ΕΝΕΕΓΥΛ Κέρκυρας και το Γυμνάσιο Καρουσάδων, όπου οι εκκρεμότητες γύρω από την ασφάλεια των κτηρίων προκαλούν αντιδράσεις και αγωνία στην τοπική κοινωνία.

Aναλυτικά η ερώτηση:

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Β3′ Νότιου

Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ : Την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : «Σε αναβρασμό η σχολική κοινότητα Κέρκυρας: Προβλήματα σε

ΕΝΕΕΓΥΛ και Γυμνάσιο Καρουσάδων»

Κυρία, κύριε Υπουργοί,

Όπως ενημερωθήκαμε, σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η σχολική στέγη στην Κέρκυρα, με δύο εκπαιδευτικές μονάδες να εκπέμπουν σήμα κινδύνου, λόγω σοβαρών κτηριακών προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται καταρχάς για το ΕΝΕΕΓΥΛ Κέρκυρας, στο οποίο δέκα ημέρες μετά το βραχυκύκλωμα και την πυρκαγιά, η κατάσταση παραμένει στάσιμη ελλείψει επίσημης έγγραφης πιστοποίησης ασφαλείας.

Οι μαθητές-πολλοί εκ των οποίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-αναγκάζονται να κάνουν μάθημα στην αυλή, την ώρα που οι εξετάσεις πλησιάζουν και η διδακτέα ύλη παραμένει ημιτελής. Ακολούθως στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, η αβεβαιότητα κυριαρχεί τρεις μήνες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν καθιζήσεις και ρωγμές στο κτήριο. Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη απάντηση για τη στατικότητα της μονάδας, γεγονός που τροφοδοτεί την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο ενδεχόμενο μετεγκατάστασης ή συγχώνευσης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί :

Σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ολοκληρωθεί ο ηλεκτρολογικός έλεγχος της πυρασφάλειας στο ΕΝΕΕΓΥΛ, ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες σε ασφαλείς αίθουσες; Διατίθεστε όπως άμεσα εκδοθεί το επίσημο πόρισμα για τη στατικότητα του Γυμνασίου Καρουσάδων προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτόνομη λειτουργία του χωρίς υποβάθμιση ή αιφνιδιαστική μετεγκατάστασή του;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

