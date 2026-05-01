Ακρίβεια: Έρχεται η ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» – Σύγκριση τιμών σε πάνω από 10.000 προϊόντα

Σε φάση δοκιμών βρίσκεται η νέα πλατφόρμα «PosoKanei», που θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών σε χιλιάδες προϊόντα με καθημερινή ενημέρωση.

Το «PosoKanei» αποτελεί το νέο ψηφιακό εργαλείο που ετοιμάζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές στην αγορά. Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική φάση, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον επόμενο μήνα.

Η νέα εφαρμογή έρχεται να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες που προσφέρει το υφιστάμενο εργαλείο «e-καταναλωτής», ενσωματώνοντας μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και συχνότερη ενημέρωση τιμών. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η διευκόλυνση των πολιτών στην επιλογή των πιο οικονομικών λύσεων.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Η βασική καινοτομία του «PosoKanei» εντοπίζεται στο πλήθος των προϊόντων που θα περιλαμβάνει. Στην αρχική του φάση, θα καλύπτει περίπου 10.000 διαφορετικούς κωδικούς, προσφέροντας σαφώς ευρύτερη εικόνα της αγοράς σε σχέση με τα υπάρχοντα εργαλεία.

Οι τιμές θα ανανεώνονται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν σχεδόν άμεση εικόνα των εξελίξεων στην αγορά. Τα δεδομένα θα αντλούνται από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται

Η πλατφόρμα θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε συσκευασμένα προϊόντα, καλύπτοντας βασικές κατηγορίες καθημερινής κατανάλωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τρόφιμα, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης.

Αντίθετα, δεν θα ενταχθούν νωπά προϊόντα, καθώς οι διαφορές στην ποιότητα και την προέλευση καθιστούν δύσκολη τη σύγκριση των τιμών τους. Η επιλογή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων για τον καταναλωτή.

Προσωποποιημένες επιλογές και ιστορικό τιμών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού «καλαθιού». Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν προϊόντα και να συγκρίνουν τις τιμές τους, ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Παράλληλα, θα παρέχεται ιστορικό τιμών διάρκειας τριών μηνών. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών και να εντοπίζουν τάσεις αυξήσεων ή μειώσεων.

Τεχνολογία και πρόσβαση

Η λειτουργία του «PosoKanei» θα είναι διαθέσιμη τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα θα φιλοξενείται στο G-Cloud, αξιοποιώντας τις υποδομές του Δημοσίου, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο δεδομένων. Η τεχνολογική αυτή βάση επιτρέπει την ομαλή λειτουργία και την άμεση ενημέρωση των στοιχείων.

Σύγκριση τιμών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το «PosoKanei» δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά επεκτείνει τις δυνατότητές του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χρήστες θα μπορούν να ενημερώνονται για επιλεγμένα προϊόντα και να συγκρίνουν τις τιμές τους μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών της Ευρώπης.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των διαφορών τιμών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενισχύοντας τη δυνατότητα συνειδητών επιλογών στην καθημερινή κατανάλωση.