20χρονος φοιτητής πετάει αντικείμενα από τρίτο όροφο – Αναφορές ότι απειλεi να πέσει
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για έναν 20χρονο φοιτητή, ο οποίος βρίσκεται σε όροφο διαμερίσματος και πετάει αντικείμενα, ενώ κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απειλεί να πέσει.
Αναλυτικά, ο άνδρας βρίσκεται σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην οδό Κασσάνδρου και πετάει αντικείμενα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με το thestival.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να έχει ζητήσει ψυχολόγο.
Πάντως, σύμφωνα με το rthess, o νεαρός νωρίτερα κάλεσε τους συμφοιτητές του να προσευχηθούν μαζί του με το «Πάτερ ημών», ενώ απειλεί ότι θα πέσει από την πολυκατοικία.
Οι συμφοιτητές του βρίσκονται κάτω από την πολυκατοικία και προσπαθούν να συνομιλήσουν μαζί του, τον καλούν να ηρεμήσει και να μπει μέσα στο διαμέρισμα, ενώ στο σημείο βρίσκονται συγγενικά του πρόσωπα, καθώς και ιερέας.
