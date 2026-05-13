Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων – Δείτε την απόφαση

Καθορίστηκε ο αριθμός εισακτέων για τις Πανελλήνιες 2026, με την απόφαση να αφορά τις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Η απόφαση αφορά άμεσα τις Πανελλήνιες 2026, καθώς προσδιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Πανελλήνιες 2026: Τι προβλέπει η απόφαση για τους εισακτέους

Στην απόφαση ορίζεται αναλυτικά ο αριθμός των εισακτέων ανά ίδρυμα, σχολή, τμήμα και εισαγωγική κατεύθυνση. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς πίνακες που καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι υποψήφιοι, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις επηρεάζουν άμεσα τον ανταγωνισμό σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 12 Μαΐου 2026 και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αυτό σημαίνει ότι συνδέεται με τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες 2026 και όχι με τις Πανελλήνιες 2027.

Πανελλήνιες 2026: Οι θέσεις σε υψηλής ζήτησης σχολές

Στις Νομικές Σχολές, η απόφαση προβλέπει 400 εισακτέους στη Νομική Αθήνας, 370 στη Νομική Θεσσαλονίκης και 506 στη Νομική Κομοτηνής. Οι συγκεκριμένες σχολές διατηρούν παραδοσιακά υψηλό ενδιαφέρον από τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στις Ιατρικές Σχολές, οι θέσεις κατανέμονται σε αρκετά πανεπιστήμια της χώρας. Ενδεικτικά, προβλέπονται 165 θέσεις στην Ιατρική Αθήνας, 155 στην Ιατρική Θεσσαλονίκης, 160 στην Ιατρική Πάτρας, 135 στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης, 130 στην Ιατρική Ιωαννίνων, 110 στην Ιατρική Ηρακλείου και 90 στην Ιατρική Λάρισας.

Πανελλήνιες 2026: Οι θέσεις σε πολυτεχνικές και οικονομικές σχολές

Στα πολυτεχνικά τμήματα, ο αριθμός των εισακτέων διαφοροποιείται ανά ίδρυμα και αντικείμενο σπουδών. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, 259 θέσεις στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, 129 στους Πολιτικούς Μηχανικούς, 129 στους Μηχανολόγους Μηχανικούς και 98 στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.

Στα οικονομικά και διοικητικά τμήματα καταγράφονται επίσης σημαντικοί αριθμοί εισακτέων. Ενδεικτικά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προβλέπονται 252 θέσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 243 στην Οικονομική Επιστήμη, 225 στην Πληροφορική και 204 στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ο αριθμός εισακτέων αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τους υποψηφίους, καθώς δείχνει πόσες θέσεις θα διατεθούν σε κάθε τμήμα. Δεν αρκεί, όμως, από μόνος του για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις βάσεις, αφού αυτές επηρεάζονται και από τις επιδόσεις των υποψηφίων, τη δυσκολία των θεμάτων και τη ζήτηση κάθε σχολής στο μηχανογραφικό.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις διαθέσιμες θέσεις στα τμήματα που τους ενδιαφέρουν και να τις συνδυάσουν με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Η εικόνα που δίνει η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει τον επίσημο χάρτη των εισακτέων για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

