ΕΠΙΣΗΜΟ! Πλήρης απαγόρευση πατινιών σε ανήλικους

Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με απαγόρευση χρήσης κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και μέτρα για τη στάθμευση.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς άξονες της νέας ρύθμισης: την ηλικία των χρηστών, την ασφάλιση και το ζήτημα της στάθμευσης στα πεζοδρόμια.

Απαγόρευση χρήσης για τους κάτω των 18 ετών

Η πρώτη πρόβλεψη που θα περιλαμβάνεται στη νέα ρύθμιση αφορά την ηλικία των χρηστών των ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα προβλέπεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18 ετών.

Υποχρεωτική ασφάλιση και για τα ενοικιαζόμενα

Ο δεύτερος άξονας των αλλαγών αφορά το ζήτημα της αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος με ηλεκτρικό πατίνι.

Ο υπουργός έθεσε το ερώτημα ποιος θα αποζημιώσει έναν πολίτη αν τον χτυπήσει πατίνι και πού θα πρέπει να απευθυνθεί για να δικαιωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση, η οποία θα αφορά και τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια.

Μέτρα για τη στάθμευση στα πεζοδρόμια

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εγκατάλειψης ηλεκτρικών πατινιών στα πεζοδρόμια.

Όπως είπε, αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει, με τους δήμους να καλούνται να λάβουν μέτρα για το θέμα της στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, εφόσον χρειαστεί, μπορεί να μειωθεί και ο αριθμός των αδειών, ώστε να υπάρχει σεβασμός προς τους πεζούς.