Νωρίτερα η υποβολή θέσεων από επιχειρήσεις για το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» 2026-2027

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» 2026-2027 ανοίγει νωρίτερα για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με προθεσμία υποβολής θέσεων έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκινά η διαδικασία υποβολής θέσεων από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο 2026-2027.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. σε όλη τη χώρα.

Ποιοι καλούνται να δηλώσουν θέσεις μαθητείας

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη μαθητεία για την περίοδο 2026-2027.

Η φετινή διαδικασία ακολουθεί την πρόσκληση προς τους δημόσιους φορείς και έχει ως βασικό στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον θεσμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ευκαιριών για νέους και νέες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, προσδοκάται αντίστοιχη συμμετοχή και από τη νησιωτική, ορεινή και ακριτική Ελλάδα, ώστε οι δυνατότητες μαθητείας να ενισχυθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Έως πότε υποβάλλονται οι θέσεις

Οι ιδιωτικοί φορείς που θέλουν να στηρίξουν τον θεσμό καλούνται να καταχωρίσουν τις διαθέσιμες θέσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-mathiteia.

Η διαδικασία γίνεται με βάση τις αναρτημένες οδηγίες στην ενότητα «Διεπαφή Επιχειρήσεων» του συστήματος.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει οριστεί η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Τα τμήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία καταχώρισης θέσεων.

Τι θα ισχύσει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προσφέρουν μόνο δεσμευμένες θέσεις.

Η πρόβλεψη αυτή καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη καταχώριση των διαθέσιμων θέσεων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της μαθητείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα.

Στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους, καθώς και η ισχυρότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Η σημασία της μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Η μαθητεία παρουσιάζεται ως ένας σύγχρονος και δυναμικός θεσμός που συνδέει ουσιαστικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Μέσα από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, οι νέοι επαγγελματίες αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικό χώρο εργασίας και έρχονται σε επαφή με τις καθημερινές απαιτήσεις της απασχόλησης.

Ο θεσμός δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επενδύσουν σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.

Παράλληλα, η μαθητεία οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα Επιπέδου 5 του ΕΠΠ, ενισχύοντας τις προοπτικές των αποφοίτων.

Τι δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η μαθητεία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημόσιες πολιτικές για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία.

Όπως σημείωσε, η συνεχής ενίσχυση της χρηματοδότησης του θεσμού, με συνολικό προϋπολογισμό 182,1 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνει τη σταθερή πολιτική βούληση για επένδυση στους νέους, στις δεξιότητές τους και στις ανάγκες της παραγωγής.

Η υπουργός τόνισε ότι το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» έχει καθιερωθεί ως μια δυναμική εκπαιδευτική διαδρομή, η οποία δημιουργεί πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αυριανών πιστοποιημένων επαγγελματιών της χώρας.

Η συμβολή επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, η συνεργασία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με τον ιδιωτικό τομέα στη μαθητεία αποτελεί επένδυση με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η ίδια ανέφερε ότι ο θεσμός προσφέρει στους νέους πολύτιμη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας, αυξάνει το ποσοστό άμεσης απασχολησιμότητάς τους ακόμη και στον ίδιο εργοδότη της μαθητείας και φέρνει τις επιχειρήσεις σε επαφή με ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες.

Καθοριστική χαρακτηρίζεται και η συμβολή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι στηρίζουν την υλοποίηση του θεσμού με συνέπεια και επιστημονική επάρκεια.

Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι η επένδυση στη μαθητεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της νέας γενιάς.

Τι ανέφερε ο Κωνσταντίνος Βλάσης

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης ανέφερε ότι η μαθητεία δίνει στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν ένα ουσιαστικό και πιο ασφαλές πρώτο βήμα στον χώρο εργασίας.

Όπως τόνισε, μέσα από τη διαδικασία αποκτούν εμπειρία, συνέπεια και εξοικείωση με τις πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινής εργασιακής ζωής.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η μαθητεία συμβάλλει στη σταδιακή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, με όρους που ενισχύουν την αυτονομία και την προσωπική εξέλιξη των μαθητευόμενων.

Αναφερόμενος στην ανταπόκριση των επιχειρήσεων την προηγούμενη χρονιά, υπογράμμισε ότι η διεύρυνση των διαθέσιμων θέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και νέες δυνατότητες για το μέλλον τους.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να καταχωρίσουν τις θέσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα e-mathiteia, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί για τους ιδιωτικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες της περιόδου 2026-2027.