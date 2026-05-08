Χανταϊός: Είναι πιθανή μια πανδημία στην Ελλάδα; Τι λένε ειδικοί

Ο χανταϊός έχει προκαλέσει ανησυχία μετά τα κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας.

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα ο ιός, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Παρά τον φόβο που μπορεί να προκαλεί ένας θανατηφόρος ιός, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας, καθώς η μεταδοτικότητά του είναι περιορισμένη σε σχέση με ασθένειες όπως ο κορονοϊός και η γρίπη.

Γιατί οι ειδικοί δεν βλέπουν κίνδυνο πανδημίας

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι δεν διατρέχουμε κίνδυνο πανδημίας από τον χανταϊό.

Όπως ανέφερε, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα επτά κρούσματα που εντοπίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο με περίπου 150 επιβάτες, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη αναλογία δείχνει τη χαμηλή μεταδοτικότητα του ιού.

Η εικόνα από το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

Η ανησυχία προκλήθηκε μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανάμεσα στους επιβάτες που βρέθηκαν θετικοί βρίσκεται και ένας Έλληνας.

Για τον Έλληνα επιβάτη δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής του, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η ιχνηλάτηση των επαφών

Ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα για την αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων.

Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παρακολούθηση των πιθανών επαφών και την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Στην Ελλάδα, ο χανταϊός παρακολουθείται συστηματικά από το 2004, με πολύ λίγα περιστατικά να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Συνήθως αναφέρονται ένα ή δύο περιστατικά ετησίως, στοιχείο που δείχνει την περιορισμένη εξάπλωση του ιού στον γενικό πληθυσμό.

Τι αναφέρει ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος εξήγησε ότι ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως ανέφερε, ο ιός εμφανίζεται συχνά σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, χωρίς η επιστημονική κοινότητα να έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι επιδημικές εξάρσεις του χανταϊού έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και δεν έχουν εξελιχθεί σε πανδημία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ιός μεταδίδεται δυσκολότερα από τον κορονοϊό και πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλάξεις ή αλλαγές στη συμπεριφορά του.

Τα συμπτώματα και η προληπτική παρακολούθηση

Τα αρχικά συμπτώματα του χανταϊού μοιάζουν με εκείνα ενός απλού κρυολογήματος.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται το συνάχι και ο πυρετός, γεγονός που καθιστά σημαντική την παρακολούθηση των επαφών πιθανών κρουσμάτων.

Οι επαφές αυτές παρακολουθούνται στενά και τίθενται προληπτικά σε απομόνωση.

Παρότι ορισμένα σοβαρά περιστατικά μπορεί να είναι θανατηφόρα, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι ο χανταϊός παραμένει υπό έλεγχο.