Από τα τέλη του 2026 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης – Tο αναφέρει το Reuters

«Η Ελλάδα δεν θα είναι πια από φέτος η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρωζώνη» όπως δήλωσε ένας από τους δύο Έλληνες αξιωματούχους στο Reuters. Και το δημόσιο χρέος της χώρας μας αναμένεται να πέσει κάτω από αυτό της Ιταλίας, όπως μεταδίδει το Reuters που επικαλείται πηγές και στοιχεία από το νέο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της Ιταλίας.

Μάλιστα στο νέο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της χώρας θα συμπεριληφθεί η νέα εκτίμηση για το ποσοστό χρέους της Ελλάδας και αυτό θα υποβληθεί στα τέλη του μήνα στην Κομισιόν.

Το χρέος της Ιταλίας

Το χρέος της Ιταλίας θα παραμείνει σχεδόν σταθερό στο 138,5% το 2027, ωστόσο το 2028 θα πέσει στο 137,9% και το επόμενο έτος στο 136,3%, σύμφωνα με το σχέδιο της χώρας για τα δημοσιονομικά.

Από το 2020, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει συρρικνωθεί άνω των 45 ποσοστιαίων μονάδων, καθώς έφτασε στο 145% του ΑΕΠ το 2025. Σε αυτό σημείο, θα πρέπει να τονιστεί πως το χρέος της χώρας ήταν το υψηλότερο που καταγράφηκε τις τελευταίες δύο 10ετίες στην Ευρωζώνη.

Η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά σχεδόν 17 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο. Η Ελλάδα σκοπεύει να αποπληρώσει εντός του έτους – νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα -δάνεια ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως, η χώρα μας προβαίνει σε αυτήν την ενέργεια, ύστερα από 10ετή χρηματοπιστωτική κρίση και τρία πακέτα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισεκατομμυρίων.