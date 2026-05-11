Χανταϊός: Στο «Αττικόν» προληπτικά ο Ελληνας επιβάτης του Hondius
Στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε καραντίνα νοσηλεύεται προληπτικά ο Ελληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκαν κρούσματα χανταϊού.
Ο Ελληνας επιβάτης έφθασε με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκε στις 3.20 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
Ο άνδρας συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της πτήσης από γιατρό, διασώστη του ΕΚΑΒ και τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, ενώ στο «Αττικόν» θα παραμείνει προληπτικά σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα 45 ημερών.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας.
Ο υπουργός τονίζει ότι «για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Αττικόν» σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας».
