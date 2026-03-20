Κοινωνικά δικαιώματα: Τα βασικά μηνύματα από τη Διάσκεψη για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

Πίνακας περιεχομένων

Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στα κοινωνικά δικαιώματα, με έμφαση στη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην Ευρώπη βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης της Ελλάδας στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου ανέδειξε τη σημασία της διαρκούς δέσμευσης των κρατών στις αρχές κοινωνικής προστασίας και συνοχής.

Εκπροσωπώντας τη χώρα, υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι η επένδυση σε αυτά αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμες και δίκαιες κοινωνίες, με ανθεκτικούς δημοκρατικούς θεσμούς απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, συμμετείχε στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που πραγματοποιήθηκε στο Κισινάου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πλαίσιο της Μολδαβικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Διάσκεψη αυτή αποτελεί μια έγκαιρη και στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία για την επαναβεβαίωση της δέσμευσης των κρατών στις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ενός θεμελιώδους και ολοκληρωμένου νομικού κειμένου για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι η επένδυση στα κοινωνικά δικαιώματα συνιστά στρατηγική επιλογή για τη διαμόρφωση βιώσιμων, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών, καθώς συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και στην ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην προώθηση και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει κυρώσει τα βασικά εργαλεία κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως το Πρωτόκολλο Συλλογικών Καταγγελιών και τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι ο κοινωνικός διάλογος, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο μέλλον της εργασίας. Η αποτελεσματική εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της δημοκρατικής σταθερότητας και ασφάλειας, ιδίως ενόψει σύγχρονων προκλήσεων όπως η αύξηση του κόστους ζωής, η δημογραφική γήρανση και η κλιματική αλλαγή.

Τέλος, η Υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της αντιμετώπισης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, βασικών αρχών της φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών με διάσταση φύλου.

Κλείνοντας, εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, των Κρατών Μελών και των κοινωνικών εταίρων.