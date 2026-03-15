ΔΥΠΑ: Έρχονται δύο νέα προγράμματα για 2.250 θέσεις εργασίας

Δύο νέα προγράμματα της ΔΥΠΑ για 2.250 θέσεις εργασίας και εργασιακής εμπειρίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας και στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών για ανέργους της περιοχής.

Τα προγράμματα ανακοινώθηκαν από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Οι νέες δράσεις αφορούν συνολικά 2.250 θέσεις, οι οποίες συνδυάζουν την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Κατά την επίσκεψή της στην περιοχή, η υπουργός είχε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και με δημάρχους της περιοχής, ενώ πραγματοποίησε επισκέψεις σε δομές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί πραγματοποιήθηκε και συνέντευξη Τύπου, παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ Γιάννας Χορμόβα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα νέα προγράμματα.

Το πρόγραμμα για 2.000 νέες θέσεις εργασίας

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 18 ετών και άνω στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης έχει οριστεί στους 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 875 ευρώ μηνιαίως για κάθε θέση εργασίας.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν ήδη ξεκινήσει, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής να ενισχύσουν το προσωπικό τους με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στον κτηνοτροφικό κλάδο

Το δεύτερο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε αφορά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 250 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών.

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση των ανέργων με έναν σημαντικό παραγωγικό τομέα της τοπικής οικονομίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κατάρτιση πριν την τοποθέτηση στις επιχειρήσεις

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και να έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει τίτλο «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις του κλάδου για να αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία.

Διάρκεια και αμοιβή των συμμετεχόντων

Η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας έχει οριστεί στους έξι μήνες.

Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται έξι ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ θα λαμβάνουν καθαρή μηνιαία αποζημίωση ύψους 748 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ημερήσια αποζημίωση 34 ευρώ για 22 ημέρες.

Η αποζημίωση καταβάλλεται απευθείας από τη ΔΥΠΑ στους συμμετέχοντες, οι οποίοι παράλληλα ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Μείωση της ανεργίας στην Περιφέρεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Η ανεργία στην περιοχή μειώθηκε από 17% το 2019 στο 9,4% το 2025. Παράλληλα, σε σχέση με το 2019 απασχολούνται πλέον 14.305 περισσότεροι εργαζόμενοι.

Από αυτούς, οι 10.316 είναι γυναίκες, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της περιοχής.

Δημιουργία Μουσικού Σχολείου στην Ορεστιάδα

Κατά την επίσκεψη στον Έβρο ανακοινώθηκε και η παραχώρηση ακινήτου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον Δήμο Ορεστιάδας.

Το ακίνητο θα αξιοποιηθεί για την ίδρυση Μουσικού Σχολείου, ικανοποιώντας ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με εξαγγελία που είχε πραγματοποιηθεί από τον πρωθυπουργό πριν από δύο χρόνια σχετικά με τη δημιουργία μουσικού σχολείου στην περιοχή.

Δηλώσεις της υπουργού Εργασίας

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι τα νέα προγράμματα δημιουργούν συνολικά 2.250 νέες ευκαιρίες απασχόλησης για την περιοχή.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια η αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης έχει αλλάξει σημαντικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ανεργίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτεία συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους ενίσχυσης της απασχόλησης και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Η θέση της ΔΥΠΑ

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα του οργανισμού είναι η δημιουργία πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης σε κάθε περιοχή της χώρας.

Όπως ανέφερε, τα νέα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους, στις γυναίκες και σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με στόχο η οικονομική ανάπτυξη να συνδέεται άμεσα με περισσότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.