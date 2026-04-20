Αγορά εργασίας 2026: Οι κλάδοι που ξεχωρίζουν και ο τομέας που υποχωρεί

Έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνει ότι η πλειονότητα των εργοδοτών στην Ελλάδα δεν σχεδιάζει προσλήψεις, ενώ ένα μέρος εξετάζει ακόμη και μειώσεις προσωπικού.

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια επιφυλακτικότητας, καθώς σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι εργοδότες εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι ως προς τις προσλήψεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται από την έρευνα αποτυπώνει ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, αφού η πλειονότητα των εργοδοτών είτε σκοπεύει να διατηρήσει αμετάβλητο το εργατικό δυναμικό είτε εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των θέσεων εργασίας. Μάλιστα, τα δεδομένα αυτά καταγράφηκαν πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τις προσδοκίες των επιχειρήσεων.

Η εικόνα των προσλήψεων για το δεύτερο τρίμηνο

Σύμφωνα με την Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup, το 32% των εργοδοτών στην Ελλάδα δήλωσε ότι σχεδίαζε να προχωρήσει σε αύξηση προσωπικού κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, δηλαδή το 55%, εκτιμούσε ότι θα διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων σταθερό. Παράλληλα, ένα 9% των εργοδοτών ανέφερε ότι σχεδίαζε μείωση των θέσεων εργασίας, γεγονός που ενισχύει το κλίμα συγκρατημένων προσδοκιών για την αγορά εργασίας.

Η θέση της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο

Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία από συνολικά 41 χώρες και καταγράφει τις προσδοκίες των εργοδοτών σχετικά με την απασχόληση. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 30ή θέση ως προς τις προοπτικές προσλήψεων.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αποτυπώνει ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο αισιοδοξίας σε σύγκριση με άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εικόνα μιας αγοράς εργασίας που κινείται με προσεκτικά βήματα ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων.

Οι κλάδοι με θετικές προοπτικές απασχόλησης

Παρά το γενικότερο κλίμα συγκράτησης, ορισμένοι τομείς εμφανίζουν ισχυρότερες προοπτικές. Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών και των Ασφαλειών αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός στην Ελλάδα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με δείκτη προοπτικών απασχόλησης που φτάνει τις 47 μονάδες.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, καθώς παρουσιάζει άνοδο κατά 50 μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη των σχετικών μετρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2008.

Θετικές ενδείξεις καταγράφονται επίσης στον κλάδο της Τεχνολογίας, των Μέσων και των Τηλεπικοινωνιών, όπου η προοπτική απασχόλησης διαμορφώνεται στο 34%. Αντίστοιχα, η βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές με ποσοστό 32%.

Αβεβαιότητα σε συγκεκριμένους τομείς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος του Εμπορίου και των Logistics, ο οποίος σύμφωνα με την έρευνα εμφάνιζε σημαντική ενίσχυση των προσδοκιών για νέες προσλήψεις. Οι προοπτικές του συγκεκριμένου τομέα είχαν επιστρέψει στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2020, καταγράφοντας 28 μονάδες και την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν νέα δεδομένα. Οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή επηρεάζουν ήδη τον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που ενδέχεται να μεταβάλει τις αρχικές εκτιμήσεις για την απασχόληση.

Αντίθετα, ο τομέας των Κοινωφελών Υπηρεσιών και των Φυσικών Πόρων αποτελεί τον μοναδικό κλάδο που εμφανίζει αρνητική πρόβλεψη για την απασχόληση, καθώς καταγράφει μείωση της τάξης του 10%.

Οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων

Τα δεδομένα της έρευνας είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η ένταση που προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις σε διάφορους κλάδους.

Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης που αποτυπώνονται στην έρευνα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όσο εξελίσσονται τα διεθνή γεγονότα και επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον.