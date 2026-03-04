ΔΥΠΑ: Tι απαντά για τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και τους ισχυρισμούς περί κατανομής της επιχορήγησης

Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, με αφορμή ισχυρισμούς που διακινήθηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη διάθεση των κονδυλίων των επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, επιχειρείται να δοθούν διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων, απαντώντας σε επικρίσεις που έκαναν λόγο για δυσανάλογη κατανομή των πόρων υπέρ των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της επιδότησης καταλήγει στον εργαζόμενο, θέση την οποία η ΔΥΠΑ απορρίπτει κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι το σύνολο της επιχορήγησης συνδέεται με την καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, γίνεται λόγος για μετατόπιση της κριτικής προς άλλα ζητήματα, όπως η ύπαρξη ή μη ρήτρας διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη των προγραμμάτων, σε μια συζήτηση που, όπως επισημαίνεται, πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εσφαλμένες εντυπώσεις.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ:

Όταν τα ψέματα καταρρέουν – Αλλάζει το αφήγημα…

Η δημόσια συζήτηση χρειάζεται τεκμηρίωση, όχι εντυπώσεις. Αρχικά διακινήθηκε ο ισχυρισμός ότι «μόλις το 3% της επιδότησης πηγαίνει στον εργαζόμενο και το 97% στις επιχειρήσεις». Πρόκειται για έναν αριθμητικό ισχυρισμό που είναι αντικειμενικά ψευδής.

ΔΕΙΤΕ Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου

Το 100% της επιχορήγησης αφορά μισθό και ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου.

Η επιχείρηση:

• προσλαμβάνει τον άνεργο

• πληρώνει κανονικά τον μισθό του

• πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές

• και στη συνέχεια –μετά από έλεγχο– λαμβάνει την επιχορήγηση.

Δεν υπάρχει προκαταβολή, δεν υπάρχει «κέρδος», δεν υπάρχει μεταφορά πόρων που δεν συνδέεται με πραγματική απασχόληση.

Όταν αυτός ο ισχυρισμός κατέρρευσε, η επιχειρηματολογία μετατοπίστηκε: από το «3%–97%» περάσαμε στο «δεν υπάρχει ρήτρα διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη».

Ας το ξεκαθαρίσουμε.

Τα προγράμματα επιχορήγησης θέσεων εργασίας έχουν σαφή χρονική διάρκεια. Στόχος τους είναι να:

• δώσουν πραγματική εργασιακή εμπειρία

ΔΕΙΤΕ ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα απασχόλησης 2.000 θέσεων εργασίας

• επανεντάξουν ανέργους στην αγορά

• μειώσουν το ρίσκο πρόσληψης για τον εργοδότη σε μια δύσκολη συγκυρία.

Καμία σοβαρή πολιτική απασχόλησης στην Ευρώπη δεν επιβάλλει μόνιμη υποχρέωση διατήρησης προσωπικού επ’ αόριστον. Αυτό θα καθιστούσε τα προγράμματα ανεφάρμοστα και θα οδηγούσε σε μηδενική συμμετοχή επιχειρήσεων – άρα σε μηδενικές θέσεις εργασίας.

Η πραγματική αξιολόγηση ενός προγράμματος δεν είναι αν «υποχρεώνει» σε μόνιμη διατήρηση, αλλά:

• πόσοι άνεργοι προσλήφθηκαν

• πόσοι απέκτησαν δεξιότητες

• πόσοι παρέμειναν στην αγορά εργασίας και μετά το πέρας της επιδότησης.

Αυτό είναι το κριτήριο αποτελεσματικότητας.

Η συνεχής αλλαγή επιχειρηματολογίας –από ένα αποδεδειγμένα ψευδές ποσοστό σε μια πολιτική διαφωνία περί ρητρών– δείχνει ότι δεν πρόκειται για τεκμηριωμένη κριτική, αλλά για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Η ΔΥΠΑ δεν χρηματοδοτεί «επιχειρήσεις».

Χρηματοδοτεί θέσεις εργασίας για ανέργους.

Και αυτό αποτυπώνεται με απλά, ελέγξιμα στοιχεία:

• προσλήψεις

• καταβολή μισθών

• καταβολή εισφορών

• έλεγχος από e-ΕΦΚΑ

• πληρωμή μετά από διασταύρωση.

Η συζήτηση για τη βελτίωση των προγραμμάτων είναι θεμιτή. Η διασπορά όμως ανακριβειών δεν υπηρετεί ούτε τους εργαζόμενους ούτε τους ανέργους.

Προσβάλλει δε, το σύνολο των εργαζομένων της ΔΥΠΑ που καθημερινά αγωνιούν για την βέλτιστη υπόδειξη ανέργων σε κατάλληλες θέσεις.

Τέλος, η Διοίκηση της ΔΥΠΑ σέβεται την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων όπως άλλωστε έχει αποδείξει αποδεχόμενη προσκλήσεις συζήτησης από την Ομοσπονδία εργαζομένων ΔΥΠΑ.