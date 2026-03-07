Σχολεία: Πώς και γιατί «ανοίγουν» 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πίνακας περιεχομένων

Η μαζική αποχώρηση περισσότερων από 15.000 εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης δημιουργεί νέα δεδομένα για τη στελέχωση των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά.

Οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί οδηγούν σε τυπική παραίτηση στις 31 Αυγούστου, ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχο αριθμό προσλήψεων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, καθώς η ανάγκη για έγκαιρη κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών κενών καθίσταται επιτακτική ενόψει της νέας εκπαιδευτικής περιόδου.

Οι εξαιρέσεις και οι ειδικές περιπτώσεις παραίτησης

Δεν ισχύει, ωστόσο, η ίδια διαδικασία για όλους. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους εκκρεμεί προκαταρκτική ή Ένορκη Διοικητική Εξέταση ή εάν εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης κινηθεί σχετική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση «παγώνει» και δεν ολοκληρώνεται η αποχώρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση μετά την παρέλευση τριών μηνών από την επομένη της αρχικής υποβολής, δηλαδή εντός Μαΐου. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει ολοκληρωθεί η εκκρεμής διοικητική εξέταση, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης.

Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας το 2026

Παράλληλα με τις παραιτήσεις, προγραμματίζεται και η αυτοδίκαιη αποχώρηση όσων συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, την 1η Ιουλίου 2026 θα απολυθούν αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν γεννηθεί το 1957 και εξακολουθούν να υπηρετούν.

Η ρύθμιση αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, καθώς πρόκειται για υποχρεωτική αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας παραμονής στην υπηρεσία.

Προσωρινή και οριστική σύνταξη – Τι να περιμένουν οι αποχωρούντες

Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026, όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λάβουν προσωρινή σύνταξη, η οποία αντιστοιχεί στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011. Η καταβολή της λειτουργεί ως μεταβατική λύση έως την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ο χρόνος αναμονής για την οριστική σύνταξη υπολογίζεται σε περίπου 4 έως 8 μήνες, στο πλαίσιο του μοντέλου της ψηφιακής σύνταξης (fast track) και της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Παρά τη σημαντική μείωση των καθυστερήσεων, εξακολουθούν να παρατηρούνται σφάλματα, κυρίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, εξαγοράς πλασματικών ετών ή προσαύξησης λόγω παράλληλων χρόνων ασφάλισης, που απαιτούν πρόσθετη αλληλογραφία και διασταύρωση στοιχείων.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποχωρήσουν

Δικαίωμα αποχώρησης έχουν, μεταξύ άλλων, όσοι είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από τις 31/12/1982. Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για μητέρες και γονείς ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει 25ετία τα έτη 2010, 2011 ή 2012, υπό συγκεκριμένες ηλικιακές προϋποθέσεις που συνδέονται με τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018.

Παράλληλα, δυνατότητα συνταξιοδότησης έχουν τρίτεκνες ή πολύτεκνες μητέρες με 20ετία το 2010 χωρίς όριο ηλικίας, καθώς και γονείς με τρία και άνω τέκνα που συμπλήρωσαν 20ετία το 2011 ή το 2012 και τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια έως 31/12/2017 ή 31/12/2018 αντίστοιχα.

Επιπλέον, προβλέπεται αποχώρηση για όσους έχουν 35 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος έως 31/12/2021, με μεταβατικά όρια ηλικίας έως 31/8/2026, καθώς και για όσους έχουν 37 έτη ασφάλισης έως 31/8/2021 και συμπληρώνουν ηλικία 61 ετών και 2 μηνών έως 31/8/2026, σύμφωνα με τον νόμο 4336/2015. Δυνατότητα μειωμένης σύνταξης παρέχεται και σε όσους είχαν 25ετία έως 31/12/2012 ή μετά την 1/1/2013, με συμπλήρωση των αντίστοιχων ηλικιακών ορίων, ενώ πλήρη σύνταξη λαμβάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος και 40 έτη ασφάλισης. Σε όλες τις κατηγορίες δίνεται η δυνατότητα χρήσης πλασματικών ετών για θεμελίωση ή προσαύξηση.

Οι «κερδισμένοι» της εξόδου και τα πλασματικά έτη

Ιδιαίτερα συμφέρουσα θεωρείται η αποχώρηση για όσους έχουν συμπληρώσει 35 και άνω έτη ασφάλισης και βρίσκονται κοντά στα 40 έτη, καθώς οι αλλαγές στους συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης και η αύξηση της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώνουν πιο ικανοποιητικά ποσά.

Κρίσιμο ρόλο παίζει η εξαγορά πλασματικών ετών, ιδίως για γονείς που μπορούν να τα αξιοποιήσουν τόσο για θεμελίωση όσο και για προσαύξηση. Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις έως 31/12/2016 θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα σχετικά πρωτόκολλα στην παραίτησή τους, ώστε να εξεταστούν με το παλαιό καθεστώς και κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για αιτήσεις μετά την 1/1/2017, το κόστος είναι αυξημένο ανάλογα με το έτος υποβολής και εξοφλείται με παρακράτηση από τη σύνταξη μετά την έκδοση της απόφασης.

Ενδεικτικά, εκπαιδευτικός που συμπλήρωσε 35ετία και το 58ο έτος το 2021 θεμελιώνει όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μηνών το 2025 και μπορεί να αποχωρήσει. Με συνολικό χρόνο ασφάλισης άνω των 39 ετών, η κύρια σύνταξη διαμορφώνεται περίπου στα 1.170 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι για όσους έχουν υψηλό ασφαλιστικό βίο η έξοδος μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά συμφέρουσα.

Με πληροφορίες από την Απογευματινή