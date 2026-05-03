Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Σταδιακές αλλαγές στο Λύκειο και αυστηρό πλαίσιο στα μη κρατικά πανεπιστήμια

Πίνακας περιεχομένων

Το εθνικό απολυτήριο και οι αλλαγές στην εκπαίδευση προχωρούν μόνο με διάλογο και σε βάθος χρόνου, ενώ στο τραπέζι παραμένει και η συζήτηση για μη κρατικά πανεπιστήμια με αυστηρή εποπτεία.

Τοεθνικό απολυτήριο δεν πρόκειται να αλλάξει με αιφνιδιαστικές κινήσεις, ξεκαθαρίζει η υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή της στο Έθνος, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα γίνει μόνο μέσα από οργανωμένη διαδικασία και μετά από ουσιαστικό διάλογο. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: δεν θα υπάρξουν βιαστικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς χωρίς προετοιμασία.

Η ίδια τοποθέτηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που αφορά συνολικά τη λειτουργία του Λυκείου και την πορεία της εκπαίδευσης. Το εθνικό απολυτήριο αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας μεγαλύτερης μεταρρύθμισης, η οποία απαιτεί χρόνο, συνεννόηση και σταθερά βήματα, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί με συνέπεια και χωρίς αναταράξεις.

Το εθνικό απολυτήριο ως κομμάτι συνολικής αλλαγής στο Λύκειο

Η συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο δεν περιορίζεται σε μία τεχνική αλλαγή στον τρόπο εξέτασης των μαθητών. Αντίθετα, συνδέεται με μια συνολική αναδιάρθρωση του Λυκείου, η οποία αφορά τόσο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όσο και τη λειτουργία της συγκεκριμένης βαθμίδας.

Όπως επισημαίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση μόνο στο σύστημα αξιολόγησης χωρίς να εξεταστεί παράλληλα το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η στόχευση είναι η δημιουργία ενός πιο συνεκτικού πλαισίου, στο οποίο το Λύκειο θα αποκτήσει ουσιαστικότερο ρόλο και δεν θα λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος εξετάσεων.

Εκπαιδευτικοί: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ για το Εθνικό απολυτήριο ή πώς οι φτωχοί μαθαίνουν να μην έχουν πολλές προσδοκίες από το σχολείο

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν χρόνο και προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές. Η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δεν μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά προϋποθέτει σταδιακή προετοιμασία.

Διάλογος, συναίνεση και αποφυγή αιφνιδιασμών

Κεντρικός άξονας της προσέγγισης αποτελεί ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, πανεπιστημιακοί και πολιτικά κόμματα καλούνται να συμμετάσχουν σε μια εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης πριν ληφθούν αποφάσεις.

Η ανάγκη για ευρύτερη συναίνεση αναδεικνύεται ως βασική προϋπόθεση, ώστε οι αλλαγές να έχουν διάρκεια και να μην ανατρέπονται. Η εκπαίδευση, όπως επισημαίνεται, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εθνική υπόθεση και όχι ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, επαναλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αιφνιδιαστικές κινήσεις. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε βάθος χρόνου, με στόχο να διασφαλιστεί η σταθερότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ομαλή προσαρμογή των μαθητών.

Η αποφυγή βιαστικών αποφάσεων θεωρείται κρίσιμη, καθώς το εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτεί συνέπεια και προβλεψιμότητα. Οι αλλαγές θα προκύψουν μόνο όταν θα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες και θα έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία.



Μη κρατικά πανεπιστήμια και αυστηρή εποπτεία στο επίκεντρο

Παράλληλα με το εθνικό απολυτήριο, η συζήτηση επεκτείνεται και στο ζήτημα της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Η θέση που διατυπώνεται είναι ότι η λειτουργία τους μπορεί να εξεταστεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία και σαφές θεσμικό πλαίσιο.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τη διαμόρφωση των όρων λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πολιτικής.

Τονίζεται ότι η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί βασικό ζητούμενο, γι’ αυτό και η όποια λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες.

Εθνικό Απολυτήριο: Ο διάλογος, οι προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα

Η εποπτεία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο της εκπαίδευσης.

Συνολικά, η κατεύθυνση που διαμορφώνεται δείχνει ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση, τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην ανώτατη βαθμίδα, θα προχωρήσουν με προσοχή, διάλογο και σε βάθος χρόνου, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς βιαστικές κινήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συστήματος.