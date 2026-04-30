Τζούφη: Η κυβέρνηση κόβει κορδέλες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αφήνοντας πίσω τη δημόσια παιδεία

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με αφορμή τα εγκαίνια παραρτήματος του University of Nicosia στην Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Η εξέλιξη αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή εκπαιδευτική πρωτοβουλία, αλλά ως επιλογή με σαφές πολιτικό αποτύπωμα.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη ασκεί έντονη κριτική, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία ιδιωτικού, κερδοσκοπικού πανεπιστημίου σε τομείς υψηλής σημασίας συνοδεύεται από υψηλά δίδακτρα και αναδεικνύει, όπως υποστηρίζει, μια διαφορετική κατεύθυνση για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα εγκαίνια του παραρτήματος του University of Nicosia στην Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, δεν είναι μια απλή εκπαιδευτική εξέλιξη. Είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή.

Πρόκειται για ένα ιδιωτικό, κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, που έρχεται να λειτουργήσει στην Ελλάδα μέσω του πλαισίου των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ). Και μάλιστα σε τομείς υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως η Ιατρική και η Νομική.

Αρκεί να δει κανείς τα ίδια τα δίδακτρα:

• Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική, Ψυχολογία: 15.840 ευρώ τον χρόνο,

• Νομική και Φαρμακευτική: 16.740 ευρώ τον χρόνο,

• Ιατρική: 28.320 ευρώ τον χρόνο.

Με απλά λόγια:

• ένα πτυχίο στη Διοίκηση ή την Πληροφορική ξεπερνά συνολικά τις 60.000 ευρώ,

• η Νομική και η Φαρμακευτική αγγίζουν ή υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ,

• η Ιατρική μπορεί να φτάσει τις 170.000 ευρώ για ολόκληρο τον κύκλο σπουδών.

Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τα «μη κρατικά πανεπιστήμια»: η γνώση με τιμοκατάλογο και η εκπαίδευση ως προϊόν.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του Έλληνα πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να κόβουν κορδέλες εγκαινίων για ιδιωτικά πανεπιστήμια άλλων χωρών στην Αθήνα είναι αποκαλυπτική.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ:

• δεν έχει ιδρυθεί ούτε ένα νέο Τμήμα στο δημόσιο πανεπιστήμιο,

• δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση των ΑΕΙ,

• τα δημόσια ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν με ελλείψεις σε προσωπικό και χρηματοδότηση.

Και αντί για στήριξη, τους ζητείται να ανταγωνιστούν ιδρύματα που λειτουργούν με όρους αγοράς και δίδακτρα δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός το παραδέχθηκε: επόμενος στόχος είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Δηλαδή, η πλήρης θεσμική κατοχύρωση της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη: τα ΝΠΠΕ δεν είναι «εκσυγχρονισμός». Είναι η μεθοδική υπονόμευση του δημόσιου πανεπιστημίου και πολιτική επιλογή υπέρ της αγοράς. Η εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα και η γνώση δεν μπορεί να έχει τιμή. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο, το άρθρο 16 και το δικαίωμα όλων των νέων σε ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.