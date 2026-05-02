Ποιοί θα λάβουν επίδομα έως 1.000 ευρώ – Όροι και προϋποθέσεις

Πίνακας περιεχομένων

1.000 ευρώ χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε μητέρες στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιακών κριτηρίων την 31η Δεκεμβρίου 2026, ανεξαρτήτως μήνα γέννησης.

Συγκεκριμένα, το ποσό ανέρχεται σε 700 ευρώ για τρίτεκνες μητέρες και σε 1.000 ευρώ για μητέρες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, ενώ το πρόγραμμα αφορά συνολικά 2.300 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχους.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άμεσα ωφελούμενοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών.

Ως μονογονέας θεωρείται ο πατέρας που ασκεί την επιμέλεια είτε στην πράξη είτε κατόπιν δικαστικής ή άλλης επίσημης απόφασης, σε περιπτώσεις όπως χηρεία, διαζύγιο, διάσταση ή κράτηση του άλλου γονέα.

Τα κριτήρια για τα τέκνα

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, τα παιδιά θα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, ενώ ισχύουν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια. Αυτά φτάνουν έως τα 18 έτη ή τα 19 έτη σε περίπτωση συνέχισης της φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε περιπτώσεις σπουδών σε ανώτατα ή ανώτερα ιδρύματα, καθώς και σε δομές επαγγελματικής κατάρτισης, το όριο επεκτείνεται έως τα 24 έτη, ενώ δεν τίθεται ηλικιακός περιορισμός για παιδιά με αναπηρία 50% και άνω.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, με καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιακών κριτηρίων την 31η Δεκεμβρίου 2026, ανεξαρτήτως μήνα γέννησης.