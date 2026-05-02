Ιδρύεται Κρατική Σχολή Κινηματογραφίας

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την ίδρυση Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου, ανοίγοντας τον δρόμο για δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η Κρατική Σχολή Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων περνά σε επόμενο στάδιο υλοποίησης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τον σχεδιασμό της. Το έργο αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στη χώρα και εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ η χρηματοδότηση προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό 327.000 ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας δημόσιου ιδρύματος αποκλειστικά για την επαγγελματική κατάρτιση στον χώρο του κινηματογράφου.

Ο σχεδιασμός και οι βασικοί άξονες

Οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν περιλαμβάνουν τον καθορισμό της δομής και της λειτουργίας της Σχολής, καθώς και τον συνολικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Παράλληλα, έχει γίνει λεπτομερής καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε σύγχρονα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πρότυπα.

Οι ειδικότητες που θα καλύπτει

Η νέα Σχολή θα προσφέρει εκπαίδευση σε βασικούς τομείς της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής παραγωγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κινηματογραφική παραγωγή, η διεύθυνση φωτογραφίας και το μοντάζ.

Επιπλέον, θα καλύπτονται ειδικότητες όπως η ηχοληψία, το post production και το animation, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης για τους ενδιαφερόμενους.

Ο στόχος της νέας Σχολής

Σύμφωνα με την Λίνα Μενδώνη, η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ίδρυση του νέου ιδρύματος. Η Σχολή εντάσσεται σε στρατηγική ενίσχυσης της κινηματογραφικής δημιουργίας και της παραγωγής.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου φορέα που θα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και πρακτική εμπειρία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα.

Τα επόμενα βήματα υλοποίησης

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στα επόμενα στάδια για την υλοποίηση του έργου. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία της Σχολής.

Η ίδρυση του νέου ιδρύματος αναμένεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην επαγγελματική εκπαίδευση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων.