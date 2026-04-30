Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι – Το μοιραίο λάθος και ο ΚΟΚ

Πίνακας περιεχομένων

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει από το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) τη Μακρισία στην Ηλεία, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 13χρονου αγοριού που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν –σύμφωνα με το patrisnews– ο ανήλικος επιχείρησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο όχημα. Στην προσπάθειά του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, με τους παρευρισκόμενους να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Κρεστένων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ανείπωτος είναι ο πόνος για την οικογένειά του, με τους γονείς του 13χρονου να καταρρέουν όταν πληροφορήθηκαν τον χαμό του παιδιού τους.

Για τα ακριβή αίτια του τραγικού τροχαίου διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κρεστένων.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για τα ηλεκτρικά πατίνια – Πού απαγορεύονται

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) περιλαμβάνει σαφείς και αυστηρούς κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΠΗΟ).

Στην κατηγορία των ΕΠΗΟ εντάσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια, τα αυτοεξισορροπούμενα οχήματα όπως τα Segway και τα μονοκύκλα, αλλά και τα ηλεκτρικά σκέιτ και τροχοπέδιλα.

Όσον αφορά στην κυκλοφορία τους, τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται υποχρεωτικά σε ποδηλατόδρομους. Όπου αυτοί δεν υπάρχουν, επιτρέπεται η χρήση τους μόνο στο δεξιό άκρο του δρόμου και σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας δεν ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα. Αντίθετα, απαγορεύεται η κίνησή τους σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς και σήραγγες, ενώ εκτός ορίων μένουν και οι λεωφορειόδρομοι, εκτός εάν υπάρχει ειδική σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας για τα ΕΠΗΟ ορίζεται στα 25 χλμ./ώρα, ενώ το κατώτατο ηλικιακό όριο για τη χρήση πατινιών αυτής της κατηγορίας είναι τα 15 έτη. Σε περιπτώσεις όπου η διαδρομή περιλαμβάνει δρόμους με αυτοκίνητα και ο χρήστης είναι κάτω των 12 ετών, απαιτείται συνοδός ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών. Από τα 12 έτη και άνω, οι χρήστες ποδηλάτων ή ΕΠΗΟ οφείλουν να φέρουν μαζί τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα μέτρα ασφαλείας. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική, ενώ το όχημα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά φρένα, λευκό φως μπροστά, κόκκινο πίσω και ανακλαστικά στοιχεία. Μετά τη δύση του ηλίου, ο οδηγός οφείλει να φορά ανακλαστικό γιλέκο ή άλλο ρουχισμό υψηλής ορατότητας. Παράλληλα, η ύπαρξη ηχητικού μέσου προειδοποίησης, όπως ένα κουδουνάκι, θεωρείται σημαντική για την ασφαλή συνύπαρξη με πεζούς και άλλους χρήστες.

Τέλος, ο ΚΟΚ απαγορεύει ρητά τη χρήση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ ο οδηγός πρέπει να κρατά το τιμόνι και με τα δύο χέρια και να δίνει σήμα με το χέρι πριν από κάθε στροφή, όταν δεν υπάρχουν φλας. Απαγορεύεται επίσης η ρυμούλκηση, η μεταφορά κατοικιδίου με λουρί, καθώς και η επιβίβαση δεύτερου ατόμου στο πατίνι.

Ηλεκτρικά πατίνια: Τα πρόστιμα

Ο νέος ΚΟΚ χρησιμοποιεί τρεις κλίμακες για τις παραβάσεις:

Χαμηλή:30 € (π.χ. έλλειψη ανακλαστικών, μη χρήση κράνους).

Μεσαία:150 €.

Βαριά:350 €.

Σε ακραίες περιπτώσεις ή σοβαρές παραβάσεις, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τα 1.000 €.

Συγκεκριμένες παραβάσεις και ποινές:

Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη (Κόκκινο):700 €.

Πρόστιμο 40 € για υπέρβαση του ορίουκαι 100 € αν το πατίνι μπορεί να αναπτύξει πάνω από 50 χλμ/ώρα.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 350 € έως 4.000 €,ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για διάστημα από 1 μήνα έως 8 έτη.