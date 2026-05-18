ΚΟΚ και πεζοί: Πότε έρχεται πρόστιμο 30 ευρώ για τους πεζούς

Πεζοί παραβιάζουν φανάρια και διασχίζουν δρόμους από επικίνδυνα σημεία, ενώ τα τροχαία με παρασύρσεις παραμένουν σοβαρό πρόβλημα.

Πεζοί που διασχίζουν δρόμους χωρίς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταγράφονται καθημερινά σε κεντρικές λεωφόρους, με τις εικόνες να δείχνουν πόσο εύκολα μια απλή μετακίνηση μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρό κίνδυνο.

Η κάμερα του MEGA κατέγραψε στη λεωφόρο Θησέως, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δεκάδες περιπτώσεις πεζών που πέρασαν με κόκκινο, ενώ σε ορισμένα σημεία τα αυτοκίνητα χρειάστηκε να σταματήσουν την τελευταία στιγμή.

Επικίνδυνες διελεύσεις χωρίς διάβαση

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα πεζού που διασχίζει κάθετα κεντρική λεωφόρο από σημείο όπου δεν υπάρχει ούτε διάβαση ούτε φανάρι. Ο πεζός περνά πάνω από διαχωριστική νησίδα και στη συνέχεια κινείται ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Τέτοιες κινήσεις δείχνουν την επικίνδυνη καθημερινότητα που διαμορφώνεται στους δρόμους. Οι πεζοί προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο, όμως με αυτόν τον τρόπο εκθέτουν σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό τους όσο και τους οδηγούς.

Το κόκκινο φανάρι και η αδιαφορία στον δρόμο

Στους δρόμους καταγράφονται εικόνες χάους, με πεζούς που κρατούν το κινητό στο χέρι, κινούνται αφηρημένοι και δεν ελέγχουν ούτε τα φανάρια ούτε την κυκλοφορία.

Παρότι δεν έχουν προτεραιότητα, πολλοί περνούν αδιαφορώντας για τους κανόνες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή ακόμη και σε δυστύχημα.

Τα στοιχεία για τις παρασύρσεις πεζών

Τα τροχαία με παράσυρση πεζών συνεχίζουν να αυξάνονται, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με όσα προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Το 2025, σε όλη τη χώρα, 65 πεζοί έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Από αυτούς, οι 36 ήταν άνδρες και οι 29 γυναίκες.

Την ίδια χρονιά, 69 πεζοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ 1.726 τραυματίστηκαν ελαφρά. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος στους δρόμους.

Το πρόστιμο που προβλέπει ο ΚΟΚ

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν προβλέπει κυρώσεις μόνο για οδηγούς, αλλά και για πεζούς όταν παραβιάζουν τους κανόνες.

Στην περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από πεζό, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 30 ευρώ. Αν και το συγκεκριμένο πρόστιμο συναντάται σπάνια στην πράξη, παραμένει σε ισχύ.