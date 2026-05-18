Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Αίτημα του δήμου για μοριοδότηση των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2026

Πίνακας περιεχομένων

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξεταστεί μοριοδότηση για τους μαθητές του 5ου Λυκείου που καλούνται να δώσουν Πανελλήνιες μετά τον θάνατο των δύο 17χρονων συμμαθητριών τους.

Κατεπείγουσα επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ο δήμαρχος Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, ζητώντας να υπάρξει μοριοδότηση για τους μαθητές που φοιτούν στο 5ο Λύκειο και ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2026.

Το αίτημα διατυπώνεται μετά τους τραγικούς θανάτους δύο 17χρονων κοριτσιών, που φοιτούσαν σε σχολείο του δήμου, με τον δήμαρχο να επισημαίνει ότι οι συμμαθητές τους καλούνται να εξεταστούν μέσα σε συνθήκες έντονου ψυχικού τραύματος.

Το αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εξεταστεί η δυνατότητα μοριοδότησης των μαθητών που βίωσαν το τραγικό γεγονός και σε λίγες ημέρες καλούνται να δώσουν Πανελλήνιες.

Στην επιστολή του, ο Ευστάθιος Ψυρρόπουλος αναφέρει ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των παιδιών που φοιτούν στο 5ο Λύκειο και βρίσκονται μπροστά στην απαιτητική διαδικασία των εξετάσεων είναι σχεδόν αδύνατη.

Η αναφορά στην τραγωδία

Ο δήμαρχος κάνει λόγο για ανείπωτη τραγωδία, αναφερόμενος στο απονενοημένο διάβημα των δύο 17χρονων κοριτσιών. Όπως σημειώνει, το γεγονός συγκλόνισε βαθιά την τοπική κοινωνία.

Τελικά πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλήνιες;

Παράλληλα, στην επιστολή του υποστηρίζει ότι η τραγωδία ανέδειξε με τον χειρότερο τρόπο τα κενά και τις παθογένειες της εκπαίδευσης.

Έκθεση: Νέα προτεινόμενα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και οι απαντήσεις τους λίγο πριν ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες 2026

Το μήνυμα για το εκπαιδευτικό σύστημα

Ο Ευστάθιος Ψυρρόπουλος αναφέρει ότι το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι να σταλεί ένα μήνυμα πως το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει.

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι ως άνθρωπος που έχει βιώσει την απαιτητική διαδικασία των εξετάσεων αναγνωρίζει τη δυσκολία της κατάστασης για τα παιδιά που καλούνται να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες.

«Να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά»

Στην επιστολή του, ο δήμαρχος σημειώνει ότι η κοινωνία οφείλει να αποδείξει πως μπορεί, μέσα από συνεργασία, να κάνει τα αδύνατα δυνατά για τους μαθητές που έχουν βιώσει το συγκεκριμένο τραγικό γεγονός.

Για τον λόγο αυτό ζητά να εξασφαλιστεί κάποια μοριοδότηση για τα παιδιά, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εξεταστούν.

Πανελλήνιες 2026: Οδηγός για το άγχος σε περιόδους εξετάσεων

Η αιτιολόγηση της μοριοδότησης

Ο δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι το αίτημα δεν έχει ως στόχο την άνιση μεταχείριση των μαθητών.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας αντικειμενικά άνισης αφετηρίας, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων έχοντας υποστεί έντονο ψυχικό τραύμα.