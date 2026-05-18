Ξεκινούν οι εξετάσεις στα λύκεια – Οι ημερομηνίες για όλες τις τάξεις

Στην τελική φάση μπαίνουν οι εξετάσεις σε λύκεια και γυμνάσια ενώ ακολουθούν οι Πανελλήνιες 2026 και η λήξη μαθημάτων σε δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Ξεκινά η διαδικασία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα σχολεία της επικράτειας με τις εξετάσεις στα λύκεια μπαίνουν στο επίκεντρο από σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανά τάξη και βαθμίδα, με τους μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου να έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εξετάσεων, ενώ για τη Γ’ λυκείου οι ενδοσχολικές διαδικασίες ολοκληρώνονται νωρίτερα, πριν από τις πανελλήνιες 2026.

Το πρόγραμμα για την Α’ και Β’ λυκείου

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως και τις 12 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των αποτελεσμάτων, για την οποία έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία η 19η Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ λυκείου

Για τη Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται και ως ενδοσχολικές, ξεκινούν επίσης τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το διάστημα διεξαγωγής είναι συντομότερο, καθώς οι εξετάσεις θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, πριν ακολουθήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων των απολυτήριων εξετάσεων έχει οριστεί η 27η Μαΐου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων στη Γ’ λυκείου, ακολουθεί η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα τέλη Μαΐου.

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, οι Πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η τελική φάση για τα γυμνάσια

Στα γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται για την Παρασκευή 27 Μαΐου.

Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα γυμνάσια έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Παιδείας για το διάστημα από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου 2025.

Πότε λήγει το διδακτικό έτος σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές και τις μικρότερες μαθήτριες, τα μαθήματα συνεχίζονται μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της επικράτειας θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

