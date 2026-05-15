Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις Πανελλήνιες 2026: Δείτε τι ορίζει νέο ΦΕΚ

Πίνακας περιεχομένων

Νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τροποποιεί το πλαίσιο για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ από το 2026, με προβλέψεις για εξεταστικά κέντρα, υποψηφίους σε σωφρονιστικά καταστήματα και Λυκειακές Επιτροπές.

Πανελλήνιες 2026: Οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 περιλαμβάνονται σε νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2547/07.05.2026. Η απόφαση τροποποιεί και συμπληρώνει το πλαίσιο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως τον τρόπο ορισμού των εξεταστικών κέντρων, τη διαδικασία για υποψηφίους που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς και τη συγκρότηση των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2026.

Τι αλλάζει στα εξεταστικά κέντρα

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου όμως κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο, μπορούν να ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα και σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.

Πανελλήνιες 2026: ΕΠΙΔΟΜΑ σε μαθητές- Οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις

Πώς γίνεται η κατανομή των υποψηφίων

Για την κατανομή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής. Παράλληλα, μπορούν να συνεκτιμηθούν και άλλες αντικειμενικές ανάγκες που επηρεάζουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες. Έτσι, η οργάνωση των εξεταστικών κέντρων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα Γενικά Λύκεια, όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν διαφορετική επιλογή.

Οι υποψήφιοι σε σωφρονιστικά καταστήματα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους υποψηφίους που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα. Για αυτούς, οι πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται στις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Εναλλακτικά, οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι δομές αυτές ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ειδικά για υποψηφίους των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πανελλήνιες 2026: Έκκληση για έκτακτα μέτρα ψυχολογικής στήριξης των μαθητών

Η συγκρότηση της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων

Η απόφαση τροποποιεί και το πλαίσιο συγκρότησης της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον διευθυντή του οικείου λυκείου ως πρόεδρο και δύο καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μέλη.

Σε περίπτωση κωλύματος του διευθυντή, τη θέση του προέδρου μπορεί να αναλάβει ο υποδιευθυντής ή καθηγητής του ίδιου λυκείου με βαθμό Α’. Αν υπάρχει νέο κώλυμα, μπορεί να οριστεί καθηγητής άλλου λυκείου με βαθμό Α’.

Οι γραμματείς και οι χειριστές του συστήματος θεμάτων

Με την ίδια απόφαση ορίζονται γραμματέας, βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, καθώς και εκπαιδευτικός σύνδεσμος με την αρμόδια επιτροπή για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ορισμού βοηθητικού προσωπικού.

Αν ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθητών είναι μεγαλύτερος, μπορεί να ορίζονται επιπλέον βοηθοί γραμματείς. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο χειριστές του συστήματος λήψης θεμάτων στις Λυκειακές Επιτροπές μπορεί να είναι καθηγητής Πληροφορικής Γυμνασίου.

Τι ισχύει για ιδιωτικά λύκεια και σωφρονιστικά καταστήματα

Στα ιδιωτικά λύκεια, η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων είναι επίσης τριμελής. Αποτελείται από δύο καθηγητές δημόσιων ΓΕΛ και έναν καθηγητή του αντίστοιχου ιδιωτικού λυκείου, με πρόεδρο τον αρχαιότερο από τους δύο καθηγητές των δημόσιων ΓΕΛ.

Στα σωφρονιστικά καταστήματα όπου διεξάγονται πανελλαδικές εξετάσεις, η Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελείται από τρεις καθηγητές δημόσιων ΓΕΛ. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος από αυτούς, ενώ προβλέπονται γραμματέας, βοηθός γραμματέας, χειριστές του συστήματος θεμάτων όπου υπάρχει και εκπαιδευτικός σύνδεσμος με την αρμόδια επιτροπή.

Οι συντελεστές και η ισχύς της απόφασης

Η απόφαση διευκρινίζει και τον τρόπο με τον οποίο νοούνται οι υπουργικές αποφάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Όπου γίνεται αναφορά σε προηγούμενες σχετικές αποφάσεις, νοούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις κατά το έτος συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η ισχύς της νέας απόφασης αρχίζει από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Κατά τα λοιπά, συνεχίζει να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2020 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου, όπως έχει τροποποιηθεί.